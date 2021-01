WandaVision : la musique du générique contient-elle des indices sur l’intrigue ?

WandaVision est un vrai mystère pour les fans de Marvel, qui tentent à tout prix de dénicher des indices dans les moindres détails de la série. Et si certains se cachaient dans le générique du dernier épisode ?

L’épisode 3 de WandaVision a plongé nos deux Avengers dans une nouvelle époque. L’image est désormais en couleur. Les décors et les vêtements ne trompent pas : nous sommes bien à la fin des années 60. Et pour parfaire cette ambiance, Marvel a opté pour une musique de générique très populaire en 1968 : la chanson Daydream Believer du groupe The Monkees.

Wanda face à Geraldine – Crédit : Marvel Entertainment/Disney+

Sous sa mélodie enjouée, le morceau cache des paroles un peu plus sombres. Daydream Believer parle en effet d’un couple dont le mariage commence à battre de l’aile. Comme Wanda et Vision, le mari et la femme ont une vie à priori parfaite, mais le mari commence à réaliser que leur union n’est pas aussi pure qu’elle en a l’air. Il évoque notamment l’aspect financier de leur relation, qui a pris trop d’importance par rapport à l’amour.

WandaVision : un mariage en danger ?

Cette chanson a été utilisée pour la première fois dans une des bandes-annonces de WandaVision. Elle a été ensuite reprise pour le générique de fin de l’épisode 3. Les fans y voient donc un choix plein de signification. Plus le temps passe, plus le quotidien du couple est perturbé par des événements étranges. Ces derniers ne sont pas au goût de Wanda, qui fait tout pour les éliminer de sa petite vie parfaite grâce à ses pouvoirs. Mais Vision n’est pas aveugle et commence de son côté à se poser des questions sur toutes ces anomalies, comme par exemple la disparition soudaine de Geraldine. Malgré les efforts de Wanda, il semblerait que l’androïde ne soit pas si loin de découvrir la vérité. C’est d’ailleurs ce que laissent également deviner les images du générique de fin, qui débute avec un zoom sur l’œil de Vision.

Dans la chanson Daydream Believer, le couple ne semble pas se séparer. Malgré leur amour, Wanda et Vision connaîtront certainement un destin différent. Que la Sorcière Rouge ou SWORD soit derrière cette réalité étrange, il semble peu probable que Vision soit réellement revenu d’entre les morts. Épisode après épisode, l’envers du décor commence à peu à peu se révéler. La suite de WandaVision débarque ce vendredi sur Disney+. Selon Elizabeth Olsen, cet épisode 4 va tout faire basculer dans la série.

Source : CBR