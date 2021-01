WandaVision : Tous les indices cachés dans le générique de fin

Si certains fans ont trouvé les premiers épisodes de de WandaVision ennuyeux, d’autres sont déjà occupés à en décortiquer chaque seconde. Et chez Marvel, chaque détail compte. Y compris ceux du générique. Celui de la nouvelle série Disney+ WandaVision n’est certainement pas anodin. Si on le regarde avec attention, on s’aperçoit qu’il contient plusieurs symboles qui pourraient avoir une signification pour la suite du show.

La rose, symbole important dans WandaVision – Crédit : Marvel Entertainment

Le générique final commence par un zoom sur l’œil de Vision et révèle ensuite plusieurs objets et décors représentés par des pixels. Le fait que ces symboles soient présentés au travers du regard du mari de Wanda pourrait vouloir dire que celui-ci aura bientôt conscience de ce qui se trame vraiment dans la série. Autrement dit, qu’il réussira à voir le premier l’envers du décor de cet étrange univers dans lequel le couple évolue. Ou bien que c’est grâce à lui que Wanda se rendra compte qu’elle a tout inventé.

La rose, un symbole clé de WandaVision

Les images qui défilent ensuite représentent tour à tour une rose, les lunettes de Vision ou encore les escaliers de la maison des deux Avengers. La rose est un élément déjà très présent dans ces deux premiers épisodes. On en a notamment aperçu dans la décoration de la maison de Wanda et Vision. La rose du générique est d’un rouge éclatant, couleur de la Sorcière bien sûr, mais aussi première couleur à s’introduire dans le décor du sitcom en noir et blanc. On retrouve également les roses dans une séquence qui en dit peut-être long sur l’intrigue de la série. Agnes évoque en effet les roses de Dottie et les associe à la mort. Le personnage pourrait-elle être la grande méchante de WandaVision ? Tout semble si trompeur dans la série, qu’il est peut-être encore un peu tôt pour le savoir.

Un monde inventé par Wanda ?

Le dernier symbole du générique est une paire de bagues, rappelant bien sûr les anneaux de mariage créés par Wanda dans l’épisode 1. Cette union, dont le couple n’a aucun souvenir, est donc sans doute une pure invention de la Sorcière Rouge. Tous les objets qui apparaissent dans cette séquence sont majoritairement rouges, laissant deviner que cette vie entière a été créée par Wanda. Mais les lunettes de Vision pourraient être un signe que l’androïde sera le moyen par lequel la vérité sur cet étrange univers éclatera.

Outre les indices sur la série elle-même, les premiers épisodes de WandaVision ont commencé à établir quelques connections avec le futur du MCU. Notamment au travers du symbole SWORD aperçu sur la combinaison de l’apiculteur. En tant que première série de la phase 4 du MCU, WandaVision devrait en effet introduire plusieurs intrigues des productions Marvel à venir.

