WandaVision : pourquoi Wanda choisit-elle de transformer la base du SWORD en un cirque ?

ATTENTION SPOILER !!!

Dans son univers de Westview, Wanda peut transformer n’importe quelle personne et n’importe quel objet en ce qu’elle souhaite pour l’intégrer à sa réalité édulcorée de sitcom. Dans le dernier épisode, la Sorcière Rouge a absorbé d’une manière très insolite les agents du SWORD.

Les agents du SWORD transformés en clowns – Crédit : Marvel Entertainment

Dans l’épisode 6 de WandaVision, Vision s’aventure à la frontière de Westview. Alors qu’il essaye de sortir de la bulle de réalité créée par Wanda, l’Avenger voit son corps commencer à se désintégrer. Dans le monde réel, Vision est bien mort. Il ne peut donc pas survivre à l’extérieur de Westview. Pour le sauver, et pour en finir avec les intrusions du SWORD, Wanda repousse les frontières du Hex et y absorbe la base de l’organisation. Elle transforme celle-ci en cirque, et ses agents deviennent alors des clowns et autres mimes et jongleurs.

Wanda, chef d’orchestre de Westview, a intentionnellement choisi le thème du cirque. Jusqu’à lors, elle avait transformé tous les intrus en personnages plutôt réalistes. Pietro explique même que les habitants de Westview ont tous un lien avec ce qu’ils sont vraiment dans le monde réel. Pour Wanda, les agents du SWORD ne sont donc que des clowns, et l’organisation n’est qu’un pathétique cirque. La Sorcière Rouge semble avoir elle vu clair dans le jeu de l’organisation.

Wanda a démasqué le SWORD

Pour Wanda, les bonnes intentions officielles du SWORD ne sont qu’une illusion. Elle sait que l’organisation cache une autre vérité. Tel que l’ont également découvert Jimmy Woo, Monica Rambeau et Darcy Lewis, le directeur Hayward a un sombre plan en tête concernant Vision. Ils découvrent en effet qu’il suit le corps de l’ancien Avenger à la trace.

En enveloppant la base de SWORD dans sa bulle, Wanda a également absorbé Darcy, le cerveau à l’origine de toutes ces découvertes sur l’organisation. Sans le savoir, la Sorcière Rouge a donc perdu une alliée du monde extérieur. Mais l’aide viendra certainement de Monica et Jimmy, qui sont partis à la recherche d’un mystérieux contact qui pourrait les faire rejoindre Westview. Les fans spéculent déjà sur l’identité de ce personnage. Certains imaginent qu’il pourrait s’agir de Nick Fury. Une théorie qui pourrait faire écho à un détail repéré dans Spider-Man : Far from home.

Il ne reste maintenant plus que trois épisodes pour découvrir qui est le véritable méchant de WandaVision. S’agit-il de Scarlet Witch ? Du SWORD ? Ou encore de Pietro, que certains soupçonnent d’être en réalité le grand vilain des comics Mephisto ? La réponse devrait se préciser dans le prochain épisode, disponible ce vendredi sur Disney+.

SOURCE : SCREEN RANT

