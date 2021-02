WandaVision : que se cache derrière le symbole de l’hexagone ?

Depuis le premier épisode de WandaVision, la forme géométrique de l’hexagone ne cesse de revenir. On la voit notamment dans le générique, dans lequel elle forme un cadre autour des visages du couple d’Avengers. On la retrouve même dans une scène post-générique mettant en scène Nick Fury, suggérant un lien entre l’ancien directeur du Shield et les événements de Westview.

Wanda utilise sa magie pour chasser les intrus de Westview – Crédit : Marvel Entertainment

Mais l’hexagone est devenu encore plus important depuis l’épisode 4, qui se déroule dans le monde extérieur au sitcom. Darcy découvre alors que la réalité créée par Wanda dans la petite ville de Westview a la forme d’un hexagone. Et ce détail semble avoir une importante particulière. L’agent Jimmy Woo place d’ailleurs cette question en haut de sa liste d’interrogations. « Pourquoi une forme d’hexagone ? » écrit-il sur son tableau.

Les pouvoirs Hex de Wanda

Le dernier épisode de WandaVision confirme que cette présence de l’hexagone est liée à l’histoire de la Sorcière Rouge dans les comics. Darcy Lewis parle en effet de la bulle de Wanda en employant le terme « le Hex ». Depuis la naissance du personnage en 1964, Scarlet Witch est connue pour ses capacités à manipuler les champs de probabilité, aussi appelés « pouvoir Hex ». Visuellement, cette « magie Hex » se matérialise par les éclairs et boules d’énergie que l’on a pu voir dans le MCU.

Ce choix de l’hexagone n’est donc pas un hasard. Les scénaristes de WandaVision ont caché de nombreux easters eggs dans la série, et celui-ci a sans doute déjà été repéré par les fans des premiers comics. Depuis, la Sorcière Rouge a gagné beaucoup d’autres pouvoirs encore plus impressionnants. Dans WandaVision, sa magie a pris une dimension inquiétante. On sait maintenant que Wanda a dérobé le cadavre de Vision et réussit à ramener son partenaire à la vie. Certains fans imaginent déjà voir la série basculer dans l’horreur. D’autres pensent également que Wanda pourrait perdre le contrôle de sa réalité et causer un chaos qui servirait de base à l’intrigue de Doctor Strange 2. Avec encore quatre épisodes à découvrir, toutes ces théories sont plausibles.

