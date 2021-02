WandaVision : et si la série Marvel basculait dans l’horreur ?

WandaVision va-t-elle se transformer en série d’horreur ? C’est ce qu’a imaginé ce fan et artiste dans une vision très noire de la série Marvel.

La petite bulle parfaite de Wanda et Vision a commencé à éclater. Des éléments et des personnes extérieurs ont réussi à infiltrer Westview, ce qui déplaît fortement à la Sorcière Rouge.

Vision apparaît mort dans l’épisode 4 de WandaVision – Crédit : Marvel Entertainment

Dans l’épisode 3, Wanda n’a pas hésité à expulser violemment Monica Rambeau, alias Geraldine, dès que celle-ci s’est souvenue d’un détail du monde réel. Lorsqu’elle aperçoit l’agent du SWORD sortir des égoûts, la jeune femme remonte le temps pour éliminer cet événement de sa journée. Mais on ne sait toujours pas ce qu’est devenu l’apiculteur, qui n’est depuis jamais réapparu dans Westview. Wanda l’aurait-elle tué ?

La Sorcière rouge est prête à tout pour continuer protéger sa vie de couple fantasmée avec Vision. À la fin de l’épisode 4, une scène semble confirmer que dans le monde réel, rien n’a changé. On sait que WandaVision se déroule après les événements d’Avengers : Endgame, et Vision est donc bien mort. On aperçoit en effet le cadavre de l’Avenger, qui apparait exactement tel qu’on l’a vu dans Infinity War après que Thanos ait arraché la Pierre de l’Esprit de sa tête.

Wanda manipule le cadavre de Vision

Dans la série Disney+, Wanda est donc sûrement en train de manipuler le corps mort de son compagnon pour l’intégrer dans son quotidien idyllique. L’acteur Paul Bettany a d’ailleurs révélé récemment qu’une scène post-générique d’Endgame devait montrer Wanda en train de récupérer le cadavre de Vision.

L’artiste spdrmnkyxxiii a très bien illustré cette idée de la Sorcière rouge utilisant son défunt mari comme une marionnette. Sur ses réseaux sociaux, ce fan de Marvel a publié une image dans laquelle on voit Wanda avec ses yeux rouges et des larmes coulant sur ses joues. Devant elle est assis le cadavre gris de Vision, qu’elle semble manipuler avec ses pouvoirs, représentés par des ondes rouges.

Cette vision très sombre de la série n’est peut-être pas si éloignée de la réalité. Depuis l’épisode 4, Wanda apparait de plus en plus puissante et incontrôlable. Mais son comportement est peut-être compréhensible. La jeune femme n’a en effet eu quelques semaines pour faire le deuil de son âme sœur. Toutes ses actions semblent donc à la hauteur de son traumatisme encore très récent. Mais jusqu’où ira-t-elle pour continuer à étouffer la réalité ?

Source : Comic Book.com