Apple iPad Air 2020 : une tablette redessinée, flanquée du processeur A14 de l’iPhone 12

L’iPad Air 2020 signe enfin un renouveau de son design. Après trois générations similaires, Apple réinvente sa tablette avec une apparence plus anguleuse et une puissance accrue.

A côté de la Watch SE, de l’iPad 2020 et de la Watch Series 6, Apple a levé le voile sur une nouvelle génération d’iPad Air lors de sa conférence du 15 septembre. Celle-ci se caractérise notamment par une finition revisitée. Finies les lignes fluides, place à des angles prononcés qui ne sont pas sans rappeler l’iPad Pro 2020. Une harmonisation de la gamme qui n’est pas pour déplaire.

L’iPad Air 4, ou iPad Air 2020, conserve l’épaisseur de son prédécesseur, soit 6,1 mm. En revanche, il est légèrement moins haut, de 3 mm précisément. En largeur, c’est l’inverse puisqu’il gagne 4 mm sur cette mesure. Côté poids, on est sensiblement sur les mêmes caractéristiques : 458 g pour le modèle Wi-Fi et 460 g pour le modèle Wi-Fi et 4G.

Pas de FaceID sur ce modèle. Cette technologie de déverrouillage faciale demeure l’apanage de l’iPad Pro. En revanche, l’écran Retina de 10,9 pouces (2360 x 1640 pixels) occupant un plus grand espace, on n’a plus de place pour un capteur TouchID en partie basse. Innovation de ce modèle, il a été déplacé sur le bouton d’allumage de l’appareil, sur la tranche supérieure.

L’iPad Air passe à la 4K

En face avant, Apple dispose un nouveau capteur photo de 7 mégapixels qui ouvre à f/2.0, là où celui de l’iPad Air 2019 ouvrait à f/2.2. À l’arrière, c’est le même capteur que l’iPad Pro qui prend place. D’une définition de 12 mégapixels, il est capable d’enregistrer des vidéos 4K à 60 images par seconde avec une stabilisation jusqu’en 1080p. La caméra selfie permet, quant à elle, d’enregistrer en 1080p à 60 images par seconde. Une belle évolution puisque sur ces deux capteurs, l’iPad Air 3 se limitait à 30 images par seconde et sans 4K.

A14, la première puce gravée en 5 nm

Des évolutions techniques rendues notamment possibles par l’installation d’un nouveau processeur, l’Apple A14. Toute nouvelle, cette puce de six coeurs préfigure ce que sera l’iPhone 12 dont on pense qu’il pourrait filmer en 4K à 240 fps. C’est elle qui sans nul doute animera la prochaine génération de smartphones d’Apple que l’on devrait découvrir prochainement. Gravée en 5 nm – c’est une première et Apple le martèle – elle est 40% plus performante que l’A13 de l’iPad Air 2019 que nous avions testé l’an dernier. En puissance graphique, elle améliore son score de 30%, annonce le constructeur de Cupertino.

Le son n’a pas été mis à l’écart. L’usage d’une tablette impliquant le visionnage de films, séries et le jeu vidéo, Apple passe au stéréo. De quoi bénéficier d’une scène sonore entière et large sur cet iPad Air 2020. Deux micros viennent accompagner cette installation.

Une batterie allégée, mais toujours 10 heures d’autonomie

Et pour tout cela, Apple assure que l’autonomie demeurera de 10 heures. Pourtant la capacité de la batterie a fondu. De 30,8 Wh sur l’iPad Air 3, on passe à 28,6 Wh sur cette nouvelle génération. Une baisse contrebalancée par l’apport du SoC A14 qui, gravé plus finement, devrait être moins énergivore. L’autre bonne nouvelle au niveau de la charge est l’adoption de l’USB-C. Apparu sur l’iPad Pro, ce connecteur vient remplacer le lightning sur la gamme iPad Air. Un pas de plus vers l’intégration des appareils Apple dans l’écosystème général.

L’iPad Air 2020 sera disponible en octobre à partir de 669 € en 64 Go et en version Wi-Fi (Wi-Fi 6 !). Une autre version 256 Go est prévue à 839 €. Enfin, Apple en profite pour s’essayer à des coloris différents. On voir apparaître le vert et le bleu ciel à côté du gris sidéral, de l’argent et de l’or rose.