iPad 2020 : l’arme anti-Chromebook d’Apple à 389 €

L’iPad originel se meut en une huitième version. Une édition toujours plus puissante, sans pour autant sacrifier son tarif le plus attractif de la gamme, au format 10 pouces.

Apple renouvelle sa tablette d’entrée de gamme. On ne parle pas de l’iPad Mini 2019 qui demeure au catalogue, mais du sobrement nommé iPad. Cette tablette de 10 pouces se veut à un tarif attrayant. On est ici à 389 € pour sa version Wi-Fi 32 Go.

iPad 2020 – Crédit : Apple

L’iPad s’offre le processeur de l’iPad Pro 2018

Et Apple ne veut pas pour autant qu’on le prenne pour un modèle low-cost. Embarquant un processeur Apple A12, il est présenté comme étant deux fois plus rapide qu’un PC portable, trois fois plus rapide qu’une tablette Android ou encore six fois plus rapide qu’un Chromebook. Des comparaisons bien alléchantes qui se réfèrent aux produits les plus vendus de leur catégorie, sans précision de la part d’Apple. Néanmoins, sachant que l’A12 était le processeur de l’iPad Pro de 2018, on est tenté d’approuver les bonnes performances théoriques de l’iPad 2020. Une puce puissante qui en a encore sous le pied aujourd’hui.

iPad 2020 comparé aux Chromebook – Crédit : Apple

Un design inchangé et obsolète

En revanche, si la partie technique a été revue à la hausse, on ne peut pas en dire autant du design de la machine. Le nouvel iPad conserve ses larges bords qui, disons-le, paraissent disgracieux en 2020. Mais l’objectif d’Apple est de séduire une nouvelle clientèle, celle qui recherche un petit PC d’appoint. Là, la marque va directement chasser sur les terres de son concurrent Google et de ses Chromebook. D’ailleurs, l’iPad 2020 est le seul à avoir été présenté avec des accessoires. On note sa compatibilité avec le Smart Keyboard ainsi qu’avec l’Apple Pencil. Le stylet d’Apple gagne aussi des fonctionnalités avec iPadOS 14, comme la reconnaissance des caractères.

iPad 2020 sur Smart Keyboard – Crédit : Apple

L’iPad 2020 est présenté comme un prolongement de sa créativité. Dessin, notes, rédaction et apprentissage sont mis en avant. Sur ce point, Apple propose même une réduction de 30$ pour les étudiants, une ristourne uniquement disponible sur ce modèle (et uniquement aux Etats-Unis apparemment).

Si l’iPad Air 2020 ne sera disponible qu’en octobre, l’iPad 2020 pourra être acheté dès le 18 septembre. Comme annoncé plus haut, il vous en coûtera 389 € pour le modèle Wi-Fi 32 Go.