Waze retarde encore le déploiement de cette fonctionnalité tant attendue

C’est une fonctionnalité attendue depuis maintenant plus de 10 ans par les utilisateurs de Waze : un compteur de vitesse plus grand, tant apprécié pour sa précision. Les développeurs ont pourtant une mauvaise nouvelle le concernant.

Si la mise en place de certaines fonctionnalités sur Waze laisse à désirer, d’autres se font tout simplement attendre. Celle-ci l’est depuis longtemps, très longtemps. Les utilisateurs avaient soumis leur demande aux développeurs avant même le rachat par Google en 2013 : un compteur de vitesse plus grand.

Qui est le plus précis, Waze ou le compteur de vitesse ?

Le compteur de vitesse est une fonctionnalité essentielle de Waze. L’application permet d’avertir directement l’utilisateur lorsqu’il va trop vite. Elle est particulièrement pratique parce que l’indication fournie par le GPS est plus précise que celle fournie par le compteur du véhicule. C’est normal, le smartphone utilisant pour fournir cette donnée le calcul évident de la distance, divisée par le temps.

De l’autre côté, le compteur du tableau de bord utilise généralement la vitesse de rotation de l’un des pneus du véhicule comme témoin. Cette donnée est ensuite envoyée à un capteur pour déterminer la vitesse, puis au système de bord pour être affichée sur le compteur. Les constructeurs préfèrent voir large pour jouer la sécurité, notamment parce que la vitesse réelle peut dépendre des dimensions des pneus et de leur usure.

C’est pourquoi quand la voiture indique une vitesse de 130 km/h sur l’autoroute, elle est en réalité plus proche des 120 km/h. Ainsi, les automobilistes préfèrent tenir compte de la vitesse affichée par Waze, plus précise.

Le compteur de vitesse plus grand de Waze attendra

Toutefois, jeter un coup d’œil à son smartphone sur le côté est plus difficile que d’observer le tableau de bord. C’est d’autant plus vrai que Waze montre un petit compteur : un affichage plus grand permettrait de voir en toute sécurité cette donnée. Voilà pourtant que Waze a encore retardé sa mise en place.

L’entreprise indique que sa feuille de route 2024 est finalisée : le compteur de vitesse plus grand n’y figure pas. La fonctionnalité tant attendue pourrait arriver en 2025 si elle reçoit le feu vert de Google. L’équipe affirme toutefois que son développement reste sur la table pour une mise à jour ultérieure.

C’est compréhensible : la mise en place de cette fonctionnalité n’aurait pas beaucoup de sens en terme de rentabilité. L’application a surtout intérêt à rester destinée à la navigation. En effet, elle gagne de l’argent sur les affichages sponsorisés qui se démarquent sur la carte, encourageant ses utilisateurs à s’y rendre. Montrer un compteur plus grand se ferait justement au détriment de celle-ci.

