Waze se met à jour pour faciliter vos déplacements : ronds-points, limitations de vitesse et plus encore

Fini le stress au volant ! Waze se dote de 6 nouvelles fonctionnalités pour vous simplifier la vie sur la route. Que vous soyez novice ou conducteur chevronné, ces nouveautés vous permettront de naviguer en toute confiance et d’atteindre votre destination plus rapidement et en toute sécurité.

Waze

Les applications de navigation, lorsqu’elles sont utilisées à bon escient, peuvent être de précieuses alliées pour les conducteurs. C’est le cas de Waze, qui propose régulièrement des mises à jour pour vous aider à atteindre votre destination plus facilement et en toute sécurité.

Six nouvelles fonctionnalités font leur apparition sur l’application ce mois-ci pour les utilisateurs Android, avec un déploiement prévu sur iOS dans les semaines suivantes.

Waze : six nouvelles fonctions arrivent dès mars 2024

L’une des nouveautés les plus attendues est sans aucun doute l’assistant de franchissement de rond-point. Fini le stress et les hésitations sur la voie à adopter : Waze vous guide pas à pas, vous indiquant où vous insérer, quelle voie choisir et quand sortir.

Autre nouveauté intéressante : les alertes de changement de limitation de vitesse. Vous serez ainsi prévenu à l’avance afin d’adapter votre conduite en toute sécurité et éviter les pièges radar. La communauté Waze, qui fait la force de l’application, pourra désormais signaler des obstacles supplémentaires sur la route, comme des dos d’âne, des virages serrés ou des péages, en plus des éléments déjà existants (trous, passages à niveau, etc.).

Vous avez vos habitudes et préférez emprunter un itinéraire spécifique même s’il n’est pas le plus rapide ? Waze prend cela en compte et vous informe désormais du trafic et des retards sur vos trajets favoris, en plus des suggestions optimisées par son algorithme. Vous pouvez ainsi comparer rapidement votre itinéraire habituel à une alternative.

Par ailleurs, pour plus de sécurité sur la route, les utilisateurs en Amérique du Nord et en France peuvent désormais signaler la présence d’un véhicule d’urgence arrêté sur le bas-côté.

Enfin, une fois arrivé à destination, Waze vous fournit des informations utiles sur les parkings et les garages. Vous pourrez consulter les tarifs, la disponibilité du service de voiturier, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la présence de places couvertes ou de bornes de recharge pour véhicules électriques. Dans certaines grandes villes américaines et canadiennes (Chicago, Montréal, New York…), il sera même possible de réserver une place de parking directement depuis l’application.

Ces nouvelles fonctionnalités, qui seront déployées progressivement, font de Waze un outil encore plus complet et pratique pour vos trajets quotidiens. Alors, n’hésitez pas à mettre à jour votre application pour en profiter.

