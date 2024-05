Waze : le signalement des ralentisseurs est une bonne idée, mais il y a un hic

Crédit : Envato

Si les itinéraires par défaut de Waze ont changé, c’est à cause de la législation. En revanche, les fonctionnalités de l’application continuent de rendre les trajets en voiture plus sûrs et plus agréables. La prochaine addition au programme : le signalement des ralentisseurs, alias les redoutés dos-d’âne. Une bonne idée, mais qui pourrait rapidement montrer ses limites.

Waze signale les ralentisseurs dans la fenêtre de navigation

Malgré les panneaux ainsi que la peinture signalants les dos-d’âne, certains ralentisseurs passent bien souvent sous le radar des conducteurs, par exemple par mauvais temps. Et lorsque l’automobiliste le voit au dernier moment, c’est bien souvent un gros coup de frein qui est appliqué, voire un joli choc à l’avant de la voiture : beaucoup sont déjà passés par là.

Avec les avertissements signalés par des notifications, Waze promet la fin de ce genre d’épisodes déplaisants en voiture. Annoncée en avril, cette fonctionnalité devrait commencer à être déployée pour tous les utilisateurs à la fin du mois. Certains, comme nos confrères d’Autoevolution, signalent que l’avertissement des dos-d’âne est déjà disponible sur leur application.

Ceux-ci indiquent que tous les ralentisseurs ne figurent pas encore sur la carte. En effet, il ne s’agit pas d’une fonctionnalité éditable par la communauté comme le signalement des policiers sur la route. Ce seront les employés de Waze eux-mêmes qui les ajouteront un par un, car les ralentisseurs sont considérés comme des éléments de la route, trop sensibles pour être édités par le premier-venu.

Malgré cette vérification par les employés de Waze eux-même, cette fonctionnalité pourrait rapidement être désactivée par les utilisateurs. En effet, chaque ralentisseur sera signalé par une notification qui prendra de la place sur l’écran et produira un bruit. En France, les ralentisseurs sont omniprésents et dans certains communes, les mairies en ont fait installer à tour de bras.

Leur multiplicité pourrait ainsi tuer dans l’œuf la fonctionnalité de Waze. En effet, si une notification doit apparaître à chaque fois que les conducteurs croisent un ralentisseur, il sera bien difficile d’apercevoir à nouveau le guidage trajet. De quoi inciter les utilisateurs à désactiver la fonctionnalité définitivement.

Toutefois, la fonctionnalité pourrait trouver son public en faisant apparaître les dos-d’âne uniquement sur la carte de Waze, sans afficher de notification importune. Ou alors en affichant seulement une notification pour plusieurs ralentisseurs à la suite.