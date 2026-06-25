Waze sur Android Auto : ce bug gênant continue de perturber les trajets

Certains utilisateurs de Waze sur Android Auto sont touchés par un bug embêtant depuis plusieurs mois. Ils ne parviennent plus à annuler un itinéraire en appuyant une fois sur la croix.

Les applications de navigation dysfonctionnent régulièrement sur Android Auto. Après Google Maps dernièrement, c’est au tour de Waze de causer des soucis aux utilisateurs. Plusieurs d’entre eux ne parviennent plus à annuler un itinéraire en appuyant simplement sur le bouton X. Signalé depuis trois mois, le problème persistait encore ces derniers jours, de nouveaux témoignages ayant été postés sur le forum d’assistance de Google.

“Le bouton X change légèrement de couleur, indiquant qu’il a bien détecté l’appui, mais la navigation continue. Il faut ouvrir Waze sur le téléphone et sélectionner Arrêter dans le menu de navigation”, indique un utilisateur touché. D’autres personnes ont signalé le même dysfonctionnement sur plusieurs modèles de voitures (Toyota, Honda, Chevrolet, Cupra, Lexus) et de smartphones (Google Pixel, Samsung, OnePlus).

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Waze : l’application victime d’un dysfonctionnement irritant sur Android Auto

Alors que le correctif tarde à être déployé, les utilisateurs tentent de contourner le bug comme ils le peuvent. Certains dégainent leur smartphone pour annuler l’itinéraire directement dessus tandis que d’autres multiplient les pressions sur la croix jusqu’à la faire fonctionner. Ces manipulations obligent toutefois à quitter la route des yeux pendant une durée excessive, faisant courir des risques dispensables aux usagers. Il est ainsi préférable de s’arrêter en sécurité avant d’appliquer ces méthodes.

Adresser une commande vocale à Gemini permettrait également d’annuler l’itinéraire, selon un utilisateur. Encore faut-il que l’intelligence artificielle ne fasse pas des siennes et qu’elle soit bien disponible. Pour rappel, le remplacement de l’Assistant Google par Gemini n’est pas encore effectif chez l’ensemble des usagers d’Android Auto.

“Waze et Android appartiennent à la même entreprise. Quelqu’un au sein de la maison mère pourrait-il demander aux deux entités de collaborer et de résoudre ce problème ?” implore un utilisateur. Espérons que Google finisse par prendre le problème au sérieux. En attendant, utilisez Waze directement sur votre smartphone pour éviter les allers-retours intempestifs entre l’écran du véhicule et l’application mobile lorsque vous souhaitez annuler un itinéraire.