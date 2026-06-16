Android Auto : pour beaucoup d’automobilistes, Gemini est incapable… de passer un simple appel

L’assistant IA de Google, censé révolutionner l’expérience au volant, échoue sur l’une des tâches les plus élémentaires d’un téléphone. Plusieurs conducteurs signalent des messages d’erreur à répétition, sans correctif en vue.

Gemini semble faire des siennes sur Android Auto pour certains. © Google

Passer un appel mains libres en conduisant. Voilà une fonction que l’on pensait acquise depuis une bonne décennie, bien avant que l’intelligence artificielle ne vienne se greffer sur nos tableaux de bord. Et pourtant, c’est précisément sur cette brique fondamentale que Gemini trébuche depuis quelques jours sur Android Auto. Lorsqu’un conducteur demande vocalement à l’assistant de composer un numéro, la réponse tombe, laconique : « Something went wrong, please try again ». Réessayer ne change rien. Le message revient, identique, inlassablement.

Un assistant qui accumule les ratés

Le signalement provient de plusieurs témoignages concordants sur Reddit. Les personnes concernées précisent que toutes les autres fonctions de Gemini semblent opérationnelles : la navigation, les messages, la lecture musicale répondent normalement… Seuls les appels téléphoniques déclenchent cette erreur systématique.

Les solutions habituelles du petit monde Android Auto, vider le cache, effacer les données de l’application, redémarrer le téléphone, restent sans effet.

La seule parade qui fonctionne consiste à revenir à Google Assistant, l’ancien assistant vocal que Google autorise encore comme option de repli. Une solution temporaire, puisque l’entreprise prévoit à terme de retirer définitivement Assistant au profit de Gemini.

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Un problème serveur, une communication absente

Notre confrère Bogdan Popa, d’Autoevolution, a testé Gemini avec Android Auto 17.1 dans son véhicule et n’a pas reproduit le bug. Tout porte à croire qu’il s’agit d’un dysfonctionnement côté serveur, affectant certains comptes ou certaines régions, plutôt que d’un défaut local. Ce constat rejoint un schéma récurrent : début juin, Gemini avait déjà subi une panne complète sur Android, inondant les appareils de messages d’erreur. Des plantages en pleine conduite ont aussi été documentés ces dernières semaines.

Google n’a formulé aucun commentaire sur ces dysfonctionnements en série.

Source : Autoevolution, 16 juin 2026