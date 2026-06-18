Waze et la Coupe du monde 2026 : comment enlever les scores en direct qui polluent l’application

Pendant que les bleus foulent les pelouses américaines, Waze s’invite dans le grand bain du ballon rond. Une mise à jour surprise affiche les scores de la Coupe du monde directement sur votre écran de navigation. Heureusement, une manipulation simple permet de retrouver une carte épurée.

Aperçu d’une notification de score en direct s’affichant sur l’interface Waze via Apple CarPlay.

L’effervescence du Mondial 2026 gagne les habitacles, parfois, contre le gré des conducteurs… Le célèbre assistant d’aide à la conduite Waze vient d’activer une fonctionnalité qui affiche les évolutions du tableau d’affichage en temps réel. Si l’initiative réjouit les passionnés de football, elle agace profondément les automobilistes concentrés sur leur itinéraire quotidien.

Face aux critiques sur le caractère distrayant de ces notifications, l’application propose fort heureusement une option de retrait.

Des alertes intrusives au milieu de la route

Ces fenêtres pop-up surgissent à chaque but inscrit ou au coup de sifflet final, calquées sur le design des signalements de zones de danger. Google, propriétaire de la plateforme, assure que ces alertes ciblent uniquement les véhicules à l’arrêt. Pourtant, les premiers retours d’expérience en conditions réelles, notamment sur l’interface Apple CarPlay, prouvent le contraire : des fiches de match apparaissent en pleine circulation.

Un exemple de notification de score sur Waze. © 9To5Google

Pour la communauté au volant, la gêne est double. D’une part, le format de ces fenêtres dépasse en taille les avertissements routiers classiques. D’autre part, les automobilistes subissent ces distractions visuelles par défaut, sans consentement préalable lors de l’installation de la dernière version.

La méthode pour désactiver les notifications de matchs

La firme de Mountain View n’a pas communiqué massivement sur cette nouveauté, mais le menu de configuration offre une porte de sortie. Pour restaurer le calme dans votre habitacle et masquer définitivement ces résultats sportifs, appliquez la procédure suivante :

Ouvrez les Paramètres de l’application. Sélectionnez l’onglet Alertes et rapports. Cliquez sur la section Rapports. Décochez la ligne baptisée « Matchs en direct ».

La visibilité de cet onglet dépend d’un déploiement progressif côté serveur. Si la ligne est encore invisible sur votre smartphone Android ou votre iPhone, la modification logicielle devrait s’appliquer automatiquement dans les prochains jours.

Source : 9to5Google