Android Auto 14.0 : la fin de Google Assistant ?

Crédit : BMW

Android Auto est le système qui vous propose de connecter votre smartphone à votre voiture. Pour les véhicules compatibles ou les autoradios compatibles, cela vous permet d’utiliser l’écran central pour profiter de certaines fonctionnalités bien pratiques issues de votre smartphone.

Il vous permet de bénéficier de votre musique favorite (via votre plateforme de streaming préférée ou grâce à un lecteur multimédia compatible), et de profiter de votre application de navigation GPS (Google Maps entre autres) et d’autres applications.

Pour les utilisateurs ayant un iPhone, l’équivalent se nomme Apple CarPlay.

Avec la nouvelle mise à jour d’Android Auto, Assistant est remplacé par Gemini

La version 14 d’Android Auto promettait déjà de nombreuses fonctionnalités bien pratiques, à celles-ci vient s’ajouter un changement de taille : la fin de Google Assistant.

Si on se doutait déjà que l’assistant vocal de Google allait bientôt être remplacé, voilà donc que Gemini s’invite dans votre voiture en lieu et place de Google Assistant.

L’info a été dévoilée par 9to5Google. Alors que Google commence à déployer Android Auto 14 pour certains utilisateurs, l’équipe du média spécialisé a étudié cette nouvelle mouture du système d’info divertissement.

Cette dernière mise à jour apporte donc de nouveaux indices sur le fait que Gemini remplacera Google Assistant dans Android Auto. Il y a plusieurs images de Gemini et de Gemini Live, ainsi que plusieurs éléments supplémentaires de code concernant cette nouvelle expérience.

D’après le code découvert par 9to5Google, un nouveau message dans Android Auto indique aux utilisateurs que « Gemini est maintenant l’assistant personnel d’IA dans votre voiture », suggérant que Google va complètement remplacer Assistant par Gemini.

Le code contient également des messages concernant des enquêtes utilisateurs afin d’obtenir des retours d’information autour de Gemini.

Cependant, 9to5Google prévient ses lecteurs que Gemini n’est pas encore live. Ils ont en effet installé cette nouvelle version d’Android Auto, mais ce n’est pas Gemini qu’ils ont trouvé pour les assister. Ils n’ont pas non plus trouvé de paramètre à mettre en place pour passer de l’ancien assistant à Gemini.

“Cela dit, il est tout à fait clair que Google est sur la dernière ligne droite pour préparer le déploiement de cette mise à jour. C’est d’autant plus évident que les expériences Gemini sont fonctionnelles lorsqu’elles sont activées manuellement.”

Ils ont également trouvé de nouveaux indices sur l’intégration de la gestion des radios. Ce qui semble signifier que Google continue ses tests dans cette direction.