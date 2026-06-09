Android Auto : des conducteurs signalent un bug dangereux sur Google Maps

Sur Android Auto, Google Maps peut basculer automatiquement en mode sombre à la tombée de la nuit. Malheureusement, ce mécanisme dysfonctionne ces derniers jours, laissant plusieurs utilisateurs bloqués sur le mode jour éblouissant.

Le mode nuit de Google Maps fait des siennes sur Android Auto © Google

Aussi populaire soit-il, Android Auto n’est pas épargné par les dysfonctionnements. Nous relayons d’ailleurs régulièrement ici les bugs qui frappent le système embarqué de Google. Ces derniers jours, c’est Google Maps qui dysfonctionne (une fois de plus) chez certains utilisateurs. Lorsque la nuit tombe, le mode sombre ne s’active plus automatiquement. L’application reste bloquée sur le mode jour, exposant les conducteurs à une luminosité éblouissante.

Si vous activez le mode automatique de Google Maps sur Android Auto, l’application adapte son thème (jour ou nuit) en fonction des conditions de luminosité afin d’améliorer la lisibilité et de limiter l’éblouissement. Pour déterminer le moment du basculement, Google Maps s’appuie notamment sur l’allumage des phares, l’heure de la journée ou encore les capteurs de luminosité. C’est ce système pratique qui fait actuellement des siennes chez plusieurs usagers.

Google Maps ne passe plus automatiquement en mode nuit sur Android Auto

“Avant, AA détectait le capteur de lumière ambiante de la voiture et passait automatiquement en mode nuit – ça fonctionnait même dans les tunnels, ce qui était franchement impressionnant. Maintenant, ça ne le fait tout simplement plus”, regrette un utilisateur sur Reddit. “Avant, les phares de ma voiture contrôlaient le mode jour/nuit de Google Maps (via Android Auto). Rien n’a changé sur ma voiture, mais maintenant, le mode jour reste bloqué”, confirme une autre personne.

Cette dernière explique devoir se rendre dans les paramètres Android Auto de son téléphone pour activer manuellement le mode nuit. Une manipulation contraignante et dangereuse, les conducteurs étant censés garder toute leur attention sur la route. Selon les différents témoignages, il semblerait que le problème ne soit pas lié à une marque spécifique de téléphone ou à un modèle particulier de voiture.

Le bug semble se produire sur la version stable 17 et la bêta 17.1 d’Android Auto. Dans l’attente d’un correctif, vous pouvez tenter de revenir à une version antérieure d’Android Auto en désinstallant les dernières mises à jour, en installant manuellement une version plus ancienne (APK) ou en quittant le programme bêta.

Le problème a en tout cas été signalé à l’équipe d’Android Auto, qui a demandé des informations complémentaires aux utilisateurs concernés. Une résolution rapide est espérée.