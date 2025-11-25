Waze corrige enfin l’un de ses plus gros défauts sur Android Auto

Waze a enfin introduit une fonctionnalité que les utilisateurs demandaient depuis belle lurette. Il est désormais possible d’utiliser l’application de navigation sur votre smartphone même lorsque Android Auto est en marche.

Waze prend son temps avant de déployer des fonctionnalités pourtant réclamées avec insistance par la communauté. Jusqu’alors, les utilisateurs ne pouvaient pas interagir avec l’application sur leur smartphone quand Android Auto était en cours de fonctionnement. Un défaut très agaçant. Et pour cause, il est plus pratique de saisir une adresse sur la dalle de notre téléphone, laquelle étant bien plus réactive que l’écran d’infodivertissement installé dans l’habitacle.

Finalement, après une longue phase d’expérimentation, l’utilisation simultanée de Waze est enfin disponible. C’est un usager qui a annoncé la bonne nouvelle sur Reddit, capture d’écran à l’appui : “Waze sur Android Auto vous offre plus de contrôle et reste actif lorsqu’il est connecté à l’écran de votre voiture. Recherchez, planifiez et gérez vos trajets directement depuis votre téléphone tout en gardant votre itinéraire de navigation clairement affiché à l’écran”.

Waze peut enfin être utilisé sur votre smartphone même quand Android Auto est activé

Cette nouveauté réclamée depuis longtemps devrait grandement nous faciliter la vie. “Ça, ça va être utile”, se réjouit ainsi un utilisateur sous la publication. Il est désormais bien plus simple de rechercher une destination récurrente ou de saisir une adresse avant de prendre la route. En particulier si votre écran d’infodivertissement est dépourvu de commandes tactiles ou si ces dernières répondent très mal au toucher.

Pour bénéficier de cette nouveauté, mettez simplement à jour Waze. Il est aussi conseillé de forcer l’arrêt de votre application de navigation avant de la relancer pour que tout puisse se mettre en place. Waze rattrape ici son retard sur Google Maps, qui permet l’utilisation simultanée sur le téléphone et sur Android Auto depuis plusieurs années. Cet ajout devrait sans aucun doute contenter les utilisateurs toujours en quête d’ergonomie.