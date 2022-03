Waze : vous pouvez désormais être guidé par Christina Aguilera

Waze a reçu une mise à jour mettant à l’honneur Christina Aguilera. L’interprète de « Genie In a Bottle » a prêté sa voix pour guider les utilisateurs de l’application de navigation tout en revenant sur les temps forts de sa carrière.

Christina Aguilera débarque dans Waze – Crédits : Instagram @xtina / Unsplash

Propriété de Google, l’application intègre régulièrement des invités éphémères. Waze avait notamment ajouté les voix des chiots de la Pat’ Patrouille afin de rendre les trajets plus ludiques pour les jeunes passagers. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le service a voulu mettre en avant la militante féministe et chanteuse iconique Christina Aguilera.

Outre des instructions de navigation (déclamées uniquement en anglais et en espagnol), les fameuses humeurs du jour chères à Waze ont également été agrémentées. Quatre nouvelles émoticônes faisant la part belle à l’artiste ont été ajoutés (Magique, Feisty, Sweet ou Strong). Qui plus est, deux nouvelles icônes de voiture (Dirrty Bike et Pinkup Truck) sont également de la partie.

Christina Aguilera s’invite sur Waze

Dans son communiqué, Waze précise que Christina emmènera ses fans dans « un voyage à travers sa vie et son travail », de sa révélation sur la scène mondiale à ses derniers succès aux accents latinos. « En outre, elle distillera quelques conseils qu’elle a appris en cours de route », précise la plateforme. Enfin, une liste de lecture Spotify, que vous pouvez diffuser via le lecteur audio de Waze, a été concoctée par l’artiste. Celle-ci embarque des titres portés par « des femmes puissantes y compris des artistes prometteuses qui inspirent Christina aujourd’hui ».

« La Journée internationale de la femme permet de rappeler que nous luttons toujours contre les préjugés et les stéréotypes sexistes », souligne la chanteuse, citée dans le communiqué de Waze. « Ce partenariat m’a permis d’unifier ma voix avec une communauté de personnes soucieuses de s’entraider », ajoute-t-elle.

Cette opération spéciale s’étalera jusqu’à la fin du mois de mars, date à laquelle tous vos paramètres initiaux seront rétablis, de la voix de navigation aux icônes de voitures en passant par les humeurs utilisées précédemment.

Source : Waze