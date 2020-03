Westworld : l’épisode 4 signerait le retour d’Ed Harris, l’homme en noir

HBO a publié le trailer de l’épisode 4 de Westworld et ce dernier nous révèle la présence d’un personnage très familier de la série. On aperçoit en effet l’acteur Ed Harris, qui interprète le mystérieux Homme en Noir depuis la saison 1.

Depuis le début de la diffusion de la saison 3 de Westworld, les fans de la série se demandent ce qui a bien pu arriver à William, alias l’Homme en Noir. Ed Harris apparaît bien au générique des épisodes et dans les bandes-annonces, confirmant que le personnage fera partie de cette nouvelle saison. Alors que l’on approche de la mi-saison, le mystère devrait finalement être levé dans l’épisode 4.

Crédit : HBO

Dans la bande-annonce mise en ligne par HBO, on retrouve en effet le personnage de William âgé, bien vivant et apparemment présent lui aussi dans le monde réel. On l’avait quitté dans une scène post-générique énigmatique à la fin de la saison 2. Il se trouvait dans la Forge avec une version hôte de sa fille, qui testait sa fidélité.

Westworld saison 3 : Qu’est devenu William ?

L’épisode 4 nous apprendra donc peut-être si William est devenu un hôte. Mais l’Homme en Noir le sait-il lui-même ? Son esprit semble en effet encore confus. « Je sais qui je suis », répète-t-il dans le trailer. La saison 2 avait révélé beaucoup d’informations sur le passé de William et tous les événements qui l’avaient conduit à devenir le sadique Homme en Noir. Son destin dans le temps présent de Westworld reste cependant très mystérieux, et on a hâte de découvrir ce que les showrunners nous réservent.

La saison 3 de Westworld ne compte que 8 épisodes. Les pions devraient donc bientôt finir de se placer et le rythme de l’histoire ne devrait pas tarder à s’accélérer. Rendez-vous lundi prochain sur OCS pour découvrir le quatrième épisode qui, on l’espère, nous révélera aussi quelles sont les quatre autres consciences enfermées dans les perles emportées par Dolores.

Source : HBO