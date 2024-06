WhatsApp : attention ces 35 smartphones ne seront plus compatibles, votre mobile est-il sur la liste ?

Vous êtes un inconditionnel de WhatsApp ? Plus de 35 modèles perdent le support de l’application de messagerie en 2024. Vérifiez vite si votre appareil figure parmi les malheureux exclus pour éviter les pannes et les failles de sécurité.

Meta, la maison mère de WhatsApp, ne cesse d’améliorer son application en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec de nombreux smartphones Android, iOS et même certains modèles plus anciens, WhatsApp veille à une large accessibilité. Mais pour des raisons techniques, il arrive un moment où maintenir la compatibilité devient impossible, comme en 2022, où WhatsApp avait abandonné plusieurs smartphones Apple.

Plus de 35 smartphones perdent le support de WhatsApp

Selon un rapport de CanalTech, WhatsApp met fin aux mises à jour sur 35 téléphones portables équipés d’anciennes versions des systèmes d’exploitation Google et Apple. Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG et Apple sont toutes des marques concernées. Si vous tenez à WhatsApp, il est grand temps de vérifier si votre appareil fait partie de la liste ci-dessous.

Étonnamment, on retrouve sur cette liste des smartphones très anciens. Matériel robuste oblige, ou impossibilité de mise à niveau, certains usagers continuent d’utiliser l’application de messagerie malgré son âge vénérable.

Pour garantir un fonctionnement optimal et sécurisé, WhatsApp recommande désormais d’utiliser l’application uniquement sur les appareils disposant d’Android 5.0 (ou version ultérieure) ou d’un iPhone avec iOS 12 (ou version ultérieure).

Les smartphones abandonnés par WhatsApp en 2024

Voici la liste complète des smartphones qui perdent le support de WhatsApp :

Samsung

Galaxy Ace Plus

Galaxy Core

Galaxy Express 2

Galaxy Grand

Galaxy Note 3 (N900, N9005, N900C)

Galaxy Note 3 Neo LTE+ (N9160, N916F)

Galaxy S (I9188, I9190, I9192, I9195, I9500)

Galaxy S3 Mini VE (I8190N)

Galaxy S4 Active (I9190)

Galaxy S4 mini (I9190, I9192, I9195)

Galaxy S4 Zoom (I9505)

Motorola

Moto G (1ère génération)

Moto X (1ère génération)

Apple

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE (1ère génération)

Huawei

Ascend P6

Ascend G525

Huawei C199

Huawei GX1s

Huawei Y625

Lenovo

A319

A328

A526

A600

A610

A630

A700F

A800

A820

A850

A858T

C650

P70

S820

S890

K900

K910

ThinkPad A1

ThinkPad A8

Sony

Xperia Z1

Xperia E3

LG

Optimus 4X HD (P880)

Optimus G (C940, E900)

Optimus G Pro (E945)

Optimus L7 (P765)

Autres marques

Archos 53 Platinum

Faea F1

Lenovo A820

Sony Xperia M

THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

ZTE Grand Memo

ZTE Grand S Flex

ZTE UMi X2

ZTE V956

Bien sûr, cette liste est susceptible d’évoluer. Consultez régulièrement le site officiel de WhatsApp pour obtenir les dernières informations et si votre smartphone ne figure pas dans cette liste, cela ne signifie pas qu’il continuera à fonctionner avec WhatsApp indéfiniment. Il est possible tout à fait possible que WhatsApp cesse de le prendre en charge à l’avenir.