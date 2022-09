WhatsApp ne fonctionnera bientôt plus sur ces modèles d’iPhone

Régulièrement, certains modèles de smartphones finissent par devenir obsolètes pour WhatsApp. C’était notamment le cas en novembre dernier. Les modèles tournant sous des versions antérieures à Android 4.1, iOS 10 ou KaiOS n’étaient plus compatibles avec WhatsApp. Et rebelote prochainement ! Alors que la sortie de l’iPhone 14 est imminente, WhatsApp sera à terme uniquement disponible sur iOS 12 et sur les versions ultérieures.

Ce qui exclura forcément certains modèles d’iPhone. Si les technophiles avertis possèdent des téléphones récents, certains usagers restent attachés aux vieux modèles. On pense notamment à Chris Evans qui a gardé pendant longtemps son iPhone 6S, regrettant désormais son bouton Home.

WhatsApp : clap de fin pour l’iPhone 5 et l’iPhone 5C

« Malheureusement, pour des raisons internes, WhatsApp envisage désormais d’abandonner le support de certaines versions d’iOS au cours des prochains mois : nous parlons d’iOS 10 et d’iOS 11 », révèle WABetaInfo dans un rapport. Celui-ci dévoile une capture d’écran affublé du message suivant : « Mettez à jour vers la dernière version d’iOS pour continuer à utiliser WhatsApp. WhatsApp cessera de prendre en charge cette version d’iOS après le 24 octobre 2022 ».

Soit la date fatidique où certains utilisateurs de WhatsApp seront sur la touche. Si votre iPhone tourne encore sur iOS 10 et iOS 11, vous devrez le mettre à niveau vers iOS 12 pour continuer à profiter de WhatsApp. Normalement, vous pourrez garder l’application sur l’iPhone 5S, l’iPhone 6 et l’iPhone 6S en téléchargeant la douzième itération du système.

En revanche, iOS 12 n’est pas compatible avec l’iPhone 5 et l’iPhone 5C. Ces derniers ne pourront donc plus prendre en charge l’application de messagerie instantanée fin octobre. Les utilisateurs souhaitant absolument conserver ces modèles vieillissants devront ainsi se passer de WhatsApp.

Toujours dans l’actualité de l’application au logo vert, sachez que de nouvelles fonctions ont fait leur apparition sur WhatsApp. Celles-ci vous rendront bien plus discrets . Par ailleurs, vous pouvez désormais réagir aux messages reçus sur WhatsApp avec des émojis.

Source : tech.hindustantimes