WhatsApp vous permet désormais de restaurer vos messages supprimés, mais il faut être rapide

Il est désormais possible, sur WhatsApp, de récupérer un message que vous venez de supprimer. En revanche, l’application ne vous permet pour l’instant que de ne récupérer les messages supprimés « pour vous » et pas ceux envoyés à tout le monde. Vous n’avez également que très peu de temps pour le restaurer.

Si vous êtes utilisateur de WhatsApp, vous avez peut-être déjà accidentellement appuyé sur le bouton Supprimer pour moi au lieu de l’option Supprimer pour tout le monde. L’application vient cependant d’introduire une fonctionnalité qui vous permet d’annuler la suppression d’un message que vous avez accidentellement révoqué juste pour vous-même. Le service de messagerie travaille en réalité sur cette fonctionnalité depuis le mois d’août 2022, la fonctionnalité étant disponible pour certains utilisateurs sur son canal bêta.

WhatsApp : vous pourrez récupérer votre message supprimé, mais ce n’est pas si évident

Lorsque vous supprimez accidentellement un message pour vous-même, une notification apparaîtra pendant 5 secondes avec le bouton Annuler. Sélectionnez l’option pour restaurer le message, puis supprimez-le pour tout le monde. WhatsApp ne propose actuellement pas d’option pour annuler la suppression d’un message envoyé pour tout le monde.

Certes, la fenêtre de cinq secondes pourrait bien ne pas être suffisante dans certains cas, mais WhatsApp pourrait modifier ce délai à l’avenir. Après tout, le service n’autorisait initialement la suppression d’un message que dans les sept minutes suivant son envoi, mais la limite a été portée à 60 heures plus tôt cette année.

À lire : Panne, bug, WhatsApp ne marche plus ? Voici comment y remédier

La fonctionnalité de suppression accidentelle de WhatsApp a déjà fait son chemin sur Android, iPhone et sur ordinateur de bureau. Il s’agit de la troisième amélioration majeure que WhatsApp a déployée sur sa plate-forme ce mois-ci. Outre le déploiement de cette fonctionnalité, WhatsApp va également vous permettre de quitter les conversations de groupe incognito.

Début décembre, les Avatars personnalisables ont aussi fait leur entrée sur WhatsApp. Cela a été suivi par quelques améliorations des appels vocaux et vidéo, avec la prise en charge d’un maximum de 32 personnes dans un appel vidéo de groupe et la possibilité de couper le son des appelants individuels. Rappelons également qu’il est possible de réagir à des messages depuis quelques mois.