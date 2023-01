WhatsApp vous permet désormais de discuter avec vous-même

WhatsApp vient de déployer une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de discuter avec vous-même. Cette fonctionnalité est très pratique pour prendre des notes et écrire des rappels. Les messages que vous vous envoyez sont synchronisés sur tous les appareils.

L’application de messagerie instantanée WhatsApp a déployé une nouvelle fonctionnalité bien pratique. Elle vous permet de discuter avec vous-même en vous envoyant des messages, des photos, des vidéos, etc. Gardez plus facilement une trace de vos notes et de vos messages avec cette nouvelle fonctionnalité. D’ailleurs, WhatsApp envoie désormais un avertissement à chaque fois qu’un utilisateur envoie une image, une vidéo, un GIF ou des documents.

Logo WhatsApp © Alexander Shatov / Unsplash

Avec la nouvelle fonctionnalité de WhatsApp, vous pouvez vous envoyer des notes, des rappels, des listes de courses et toutes sortes d’informations que vous ne voulez pas oublier. L’avantage principal de cette fonctionnalité est que vos messages sont synchronisés sur tous vos appareils. Vous pouvez par exemple vous envoyer une liste de courses sur votre MacBook et y accéder depuis votre smartphone Android.

À lire aussi > WhatsApp : Voici la liste des smartphones qui ne seront plus compatibles sur Android et iOS en 2023

Les messages que vous envoyez à vous-même sur WhatsApp sont chiffrés de bout en bout

L’application de messagerie qui appartient à Meta a annoncé en début de semaine que la nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement. Tous les utilisateurs d’iPhone et de smartphones Android la recevront dans les semaines à venir. D’ailleurs, WhatsApp avait déjà testé cette fonctionnalité fin octobre 2022 auprès d’un groupe de bêta-testeurs.

WhatsApp qui a ajouté un proxy pour contrer les censures gouvernementales n’est pas la seule application de messagerie qui vous permet de vous écrire à vous-même. Vous pouvez déjà le faire sur Instagram, Facebook Messenger, Slack, Microsoft Teams, etc. Certaines applications vous permettent également de partager du contenu entre différents appareils comme Instapaper.

Pour envoyer un message à vous-même sur WhatsApp, il vous suffit d’ouvrir une nouvelle discussion. Ensuite, sélectionnez votre nom et votre numéro de téléphone. Vous avez ainsi créé une discussion avec vous-même dans laquelle vous pouvez partager n’importe quel type de contenu. Comme Meta l’a expliqué, « les messages à vous-même fonctionnent et ressemblent à des discussions classiques ». Bien entendu, les messages à vous-même sont chiffrés de bout en bout à l’instar de tous les messages que vous envoyez via WhatsApp.

Source : The Verge