WhatsApp : toute personne qui transmet des photos recevra un avertissement

Désormais, WhatsApp vous enverra un avertissement lorsque vous enverrez une image, une vidéo, un GIF ou des documents à quelqu’un. Le groupe Facebook souhaite préciser à chaque envoi que la légende et le contenu associé sont reliés et envoyés ensemble, afin d’éviter des situations gênantes.

WhatsApp © Unsplash

Outre l’aspect purement conversationnel, l’une des fonctionnalités les plus populaires de WhatsApp est l’envoi d’images ou de vidéos. Quiconque reçoit une image amusante veut souvent la partager avec ses amis ou sa famille. Sauf que WhatsApp affichera un avertissement à l’avenir avant qu’elle ne soit envoyée.

Pourquoi WhatsApp va afficher un avertissement lors de l’envoi d’une photo ?

Parce que depuis un certain temps, les utilisateurs de WhatsApp peuvent transférer une image avec une légende. Cependant, cette fonctionnalité pratique recèle également le risque de moments embarrassants, à savoir lorsque les commentaires ou les annotations à l’image contiennent des données personnelles.

WhatsApp veut empêcher cela avec un nouveau message d’avertissement : avant de transférer une image, l’app vous rappellera que l’image et la légende sont envoyées ensemble. Si vous ne le souhaitez pas, indique WhatsApp, vous pourrez supprimer la légende avant de transférer votre contenu. En plus des images, l’avertissement s’affichera également pour les vidéos, les GIF et les documents.

Le nouveau message d’avertissement a été découvert dans la bêta de WhatsApp (2.23.2.2) pour les smartphones Android et fait actuellement l’objet d’un test en interne. Il sera mis à la disposition d’autres bêta-testeurs dans les semaines à venir. On ne sait pas quand cette nouvelle fonction sera officiellement déployée.

Outre le déploiement de cette fonctionnalité, WhatsApp va également vous permettre de quitter les conversations de groupe incognito. Rappelons en outre que les données de près de 500 millions d’utilisateurs de WhatsApp viennent d’être piratées et revendues en ligne pour une poignée de dollars.

Source : Wabetainfo