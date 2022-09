Wi-Fi 7 : deux fois plus rapide, les smartphones en profiteront dès 2024

Les premiers smartphones prenant en charge le Wi-Fi 7 pourraient commencer à sortir dès le second semestre 2024, selon un nouveau rapport de DigiTimes qui cite des sources provenant de backend IC et de laboratoires d’inspection.

Le Wi-Fi 7 (802.11be) arrive. Il sera capable d’utiliser des canaux en 320 MHz et prendra en charge la technologie de modulation d’amplitude en quadrature (QAM) 4K, offrant des vitesses jusqu’à 2,4 fois plus rapides que le Wi-Fi 6 avec le même nombre d’antennes.

Positionné comme la prochaine évolution majeure de la technologie Wi-Fi générationnelle, le Wi-Fi 7 devrait fournir des vitesses d’au moins 30 gigabits par seconde et pourrait même atteindre les 40 Gbps, selon la Wi-Fi Alliance. Il offrira des vitesses suffisamment rapides pour la nouvelle génération d’appareils AR/VR ou encore, le streaming vidéo en 8K.

D’importantes différences entre le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 7

Le Wi-Fi 6 offre des vitesses allant jusqu’à 9,6 Gb/s et le Wi-Fi 5 atteint un maximum de 3,5 Gb/s. Le Wi-Fi 7 représentera donc une amélioration notable lors de son lancement. On ne sait pas encore quand les constructeurs comme Apple vont implémenter le Wi-Fi 7, mais il convient de noter que la firme de Cupertino n’a même pas adopté le Wi-Fi 6E, qui est disponible depuis 2019 déjà.

À ce jour, les smartphones, ordinateurs et tablettes d’Apple utilisent toujours le Wi-Fi 6. Il est possible qu’Apple s’en tienne à cette norme jusqu’au lancement du Wi-Fi 7, en sautant complètement le Wi-Fi 6E. DigiTimes, qui relaye cette information, suggère à ce sujet que le Wi-Fi 6E n’est « qu’une technologie de transition ». Google plancherait toutefois actuellement sur un nouveau routeur, le Google Nest Wifi Pro, qui disposerait du Wifi 6E et serait commercialisé plus cher que son prédécesseur.

Quoi qu’il en soit, le Wi-Fi 7 arrivera d’abord sur les routeurs et les ordinateurs portables avant de se diriger vers les smartphones. En janvier, MediaTek avait présenté le Wi-Fi 7 et Intel avait déclaré qu’elle prévoyait d’adopter le Wi-Fi 7 dans ses ordinateurs portables d’ici à 2024, la technologie apparaissant sur les principaux marchés en 2025. Qualcomm travaille également sur des puces équipées de cette norme.

