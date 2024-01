Wi-Fi 7 : débits, fonctionnalités, nouveautés, on vous dit tout sur le réseau sans fil du futur

Le Wi-Fi 7 est la dernière norme offrant des vitesses plus rapides, une meilleure connectivité et une capacité à gérer davantage de trafic. Bien que tout juste officialisé, il faudra attendre encore un peu avant qu’il ne soit largement disponible sur les appareils. Voici tout ce que l’on sait à son sujet.

Wi-Fi 7

Nous n’avons jamais été aussi connectés à Internet qu’aujourd’hui. À la maison ? Vos appareils sont probablement connectés au Wi-Fi (peut-être à un réseau maillé). En déplacement ? Vous utiliserez probablement vos données mobiles ou demanderez des mots de passe Wi-Fi à droite et à gauche. Aucun modèle d’ordinateur portable n’est dépourvu de connectivité sans fil ; il y a aussi de nombreux autres usages : les ampoules s’adressent désormais à Internet, sans parler des réfrigérateurs, des fours et même des sèche-linge.

Pour suivre tout ce trafic, nous comptons sur les normes Wi-Fi pour offrir l’expérience que nous attendons. Bien que la norme Wi-Fi 6E soit la dernière version à laquelle nous avons tous accès, le Wi-Fi 7 est déjà là puisqu’il a été officialisé le lundi 8 janvier 2023. Mais qu’est-ce que le Wi-Fi 7 exactement ? Comment l’obtenir et en quoi est-il meilleur ? Nous répondrons à toutes vos questions ici et nous examinerons tout ce que vous devez savoir sur cette norme à venir.

🤔 Qu’est-ce que le Wi-Fi 7 ?

Le Wi-Fi 7 est la dernière norme Wi-Fi et la septième génération dans son ensemble. Il s’agit de la septième version du Wi-Fi incluse dans les appareils : tout appareil ayant accès à Internet comprend du matériel qui permet sa connectivité. Un groupe de personnes à la Wi-Fi Alliance a eu l’idée d’établir des normes (pour chaque génération) afin de garantir une expérience identique pour tous et de répondre à certains critères.

Ainsi, si un appareil prétend être certifié Wi-Fi 7, il doit respecter certaines exigences pour pouvoir revendiquer cette certification. Celles-ci vont de la vitesse à la fiabilité de la connexion. L’idée est de s’assurer que tout le monde ayant accès à Internet bénéficie de la même connexion.

Wi-Fi 7 : différences avec les autres normes © Litepoint

Actuellement, la norme la plus récente est le Wi-Fi 6E. Vous avez peut-être déjà vu cette mention sur les fiches techniques des derniers smartphones. Elle permet aux appareils de se connecter à des vitesses gigabit et introduit un spectre plus large pour réduire les interférences. Il s’agit d’une amélioration générationnelle par rapport au Wi-Fi 6, qui l’a précédée. Avant cela, nous avions le Wi-Fi 5, sorti en 2014, avec le déploiement des canaux 5 GHz. Vous pouvez lire notre comparatif entre le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 5 ici.

La Wi-Fi Alliance avait dit qu’il sera disponible avant la fin du premier trimestre 2024, et c’est le cas. La nouvelle norme Wi-Fi 7 a été officialisée et certifiée début janvier 2024 en marge du CES de Las Vegas.

Selon le communiqué de presse de la Wi-Fi Alliance, plus de 233 millions d’appareils seront certifiés Wi-Fi 7 d’ici la fin de 2024. Le groupe estime qu’il y aura 2,1 milliards d’appareils compatibles Wi-Fi 7 d’ici 2028. Voici le logo officiel que vous pourrez découvrir sur les produits compatibles :

Wi-Fi 7, le logo officiel © Tom’s Guide

👉 Quelles différences entre le Wi-Fi 7, le Wi-Fi 6 et les autres ?

Le Wi-Fi 7 présente des améliorations par rapport à son prédécesseur (le Wi-Fi 6E) dans quelques domaines clés. Tout d’abord, vous disposerez de canaux plus larges lors de la connexion au réseau. La nouvelle norme peut prendre en charge des canaux d’une largeur allant jusqu’à 320 MHz.

Cela signifie que les connexions peuvent gérer plus de trafic, tout comme une route plus large peut accueillir plus de voitures. Lorsque les réseaux peuvent supporter davantage de trafic, vous obtenez moins de ralentissements lorsque trop de personnes sont connectées au Wi-Fi simultanément. On s’attend actuellement à des vitesses jusqu’à 2,4 fois supérieures au Wi-Fi 6.

Le nouveau Wi-Fi 7 peut également gérer des quantités plus élevées de données en émission et en réception. Grâce aux ondes radio (et à un terme sophistiqué appelé QAM), avec un plus grand nombre d’ondes (quatre fois plus en réalité), votre réseau pourra envoyer et recevoir des données plus rapidement. Cela se traduit par des vitesses plus rapides lorsque vous utilisez le réseau. Mais avec plus d’ondes, la portée de votre connexion commencera à diminuer.

Wi-Fi 7

Heureusement, les fabricants en sont conscients et pourront intégrer une puissance supplémentaire dans les routeurs Wi-Fi 7. Attendez-vous à voir des antennes plus grandes pour des signaux à longue portée. De plus, le Wi-Fi 7 peut se connecter à des appareils sur différentes bandes, ce qui rend les choses plus efficaces.

En gros, avec le Wi-Fi 7, vous pourrez profiter de vitesses plus rapides et de connexions plus stables. Bien que vous puissiez remarquer ces avantages chez vous si vous avez beaucoup de trafic, le Wi-Fi 7 montrera vraiment toute sa puissance à plus grande échelle. Les connexions seront moins encombrées dans les zones rurales ou lors d’événements à grande échelle.

Les appareils pourront aussi diffuser des vidéos de qualité supérieure (et en plus grande quantité) simultanément, ce qui est idéal pour l’essor des contenus en réalité virtuelle, par exemple.

🧐 Quels sont les appareils déjà compatibles avec le Wi-Fi 7 ?

Présenté en 2018, la standardisation du Wi-Fi 7 est prévue pour mai 2024. Toutefois, les contours de cette norme et les technologies associées sont déjà connus depuis le premier brouillon. C’est la raison pour laquelle les fabricants d’appareils dotés du Wi-Fi communiquent sur leurs futurs produits.

Au 30 novembre 2023, seuls quelques appareils prennent en charge le Wi-Fi 7. Il s’agit de :

Routeurs : TP-Link Archer AX7700 Netgear Nighthawk RAXE920 ASUS ROG Rapture GT-AXE16000

PC portables : Acer Predator Triton 700 SE ASUS ROG Zephyrus G14

Smartphone : Asus ROG Phone 6 Pro

Wi-Fi 7

Mais cela ne va pas s’arrêter là, puisque de nombreux fabricants ont annoncé des appareils qui prendront en charge le Wi-Fi 7 dès 2024. Il s’agit notamment de :

Smartphones : iPhone 15 (potentiellement par le biais d’une mise à jour) Samsung Galaxy S24 Google Pixel 8 Pixel 8 Pro, via la puce Tensor G3

Tablettes : Apple iPad Air (2024) Samsung Galaxy Tab S8+ Microsoft Surface Pro 9

Ordinateurs portables : Dell XPS 13 Plus Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Gen 11) HP Spectre x360 (Gen 11)

Routeurs : Une nouvelle Freebox



Il se murmure aussi que le Wi-Fi 7 sera intégré au sein de la PlayStation 6 et de la nouvelle Xbox Series X, mais il ne s’agit, à ce stade, que de rumeurs. Bien sûr, la norme apparaîtra sur différents appareils, (Smart TV, caméras, appareils domestiques intelligents, etc.) dans les années à venir : on s’attend à ce que la norme se démocratise d’ici 2025 ou 2026.