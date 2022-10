William Shatner (capitaine Kirk) confie que son voyage dans l’espace avec Blue Origin était « un enterrement »

Pour William Shatner, son voyage dans l’espace avec Blue Origin était particulièrement spécial. Il a effectivement confié que le vol spatial ressemblait à « un enterrement » et que c’était « l’un des sentiments de chagrin les plus forts » qu’il ait jamais eus.

L’année dernière, l’acteur William Shatner célèbre pour son rôle de capitaine Kirk dans Star Trek s’est envolé dans l’espace à bord du New Shepard de Blue Origin. Il était déjà terrifié avant le jour du décollage, mais il vient maintenant de se confier sur ce qu’il a véritablement ressenti lors de cette expérience extraordinaire. Il était âgé de 90 ans au moment de son vol spatial avec la société fondée par Jeff Bezos.

William Shatner et ses coéquipiers du vol spatial de Blue Origin © Blue Origin

Dans son nouveau livre intitulé « Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder », William Shatner revient sur son expérience spatiale hors du commun. Le capitaine Kirk est finalement allé dans l’espace, mais ce n’était pas aussi majestueux que prévu.

William Shatner décrit l’espace comme « un vide froid, sombre et noir »

William Shatner qui a été changé en IA interactive a confié que : « mon voyage dans l’espace était censé être une fête. Au lieu de cela, cela ressemblait à un enterrement. C’était l’un des sentiments de chagrin les plus forts que j’ai jamais rencontrés. Le contraste entre la froideur vicieuse de l’espace et la chaleur nourricière de la Terre en dessous m’a rempli d’une tristesse accablante ».

Aujourd’hui âgé de 91 ans, William Shatner est la personne la plus âgée à avoir voyagé dans l’espace. Il a décrit l’espace comme « un vide froid, sombre et noir ». L’acteur de capitaine Kirk n’est d’ailleurs pas la seule personne à avoir ressenti cet effet. Il s’agit en fait d’une expérience que de nombreux astronautes ressentent aussi lorsqu’ils vont dans l’espace. Leur façon de voir la vie et la Terre change lorsqu’ils sont confrontés au vide et au silence de l’espace.

Enfin, William Shatner avait déjà donné ses premières impressions à son retour sur Terre. C’est cependant la première fois qu’il se confie autant sur son voyage spatial. Après son vol, il avait déclaré à Jeff Bezos que : « ce que vous m’avez donné est l’expérience la plus profonde… J’espère que je ne m’en remettrai jamais ».

