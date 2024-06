Windows 11 : ce bug rend votre PC très difficile à utiliser et il n’y a toujours pas de correctif

© Envato

La version bêta 25163 de Windows 11 fait tourner le CPU à 100% pour rien

Le problème se situe au niveau du service Cross Device de l’application Mobile connectée, même lorsqu’elle n’est pas lancée

Pas de correctif mais pour mettre fin au bug, il suffit de couper l’application depuis le Gestionnaire des tâches

Au fil des mises à jour, Windows 11 ajoute des fonctionnalités et corrige certains bugs assez embêtants. Mais parfois, ces updates en ajoutent et c’est le cas de la version bêta 25163 du 5 juin dernier à laquelle ont accès les membres du programme Windows Insider. Le problème en question ? L’utilisation du CPU s’envole et côtoie les 100 % pour rien. Ce qui rend un PC très difficile à utiliser et mauvaise nouvelle, pas de correctif à l’heure actuelle.

Comment mettre fin à ce bug de Windows 11 bêta 25163 ?

Pas besoin de vous faire un dessin : si votre processeur est pleinement utilisé, la machine sous Windows 11 ralentit fortement. Difficile d’utiliser un PC touché par le bug de la version bêta 25163 du système d’exploitation de Microsoft. La moindre tentative de naviguer se transforme en épreuve de patience avec de nombreux ralentissements. Le souci se situe au niveau du service Cross Device de l’application Mobile connecté, même lorsqu’elle n’est pas lancée.

Heureusement, il existe une solution et rassurez-vous, elle est à la portée de tous. D’autant plus si vous faites partie du programme Windows Insider, ça ne vous posera pas vraiment de problème. Il suffit juste de mettre fin à Mobile connecté pour que le GPU cesse de monter à 100 %. Au cas où, voici un petit tuto :

Appuyez sur “Ctrl + Alt + Suppr”

Sélectionnez “Gestionnaire des tâches” dans le menu

Allez dans l’onglet “Processus”

Trouvez Mobile connecté

Cliquez dessus

Puis sur “Fin de tâche”

Microsoft n’a toujours pas déployé de correctif

Petit hic en revanche, il ne sera plus possible d’utiliser Mobile connecté à moins de relancer l’application… Et donc de faire remonter au maximum l’utilisation du CPU, ce qui ne vous arrangera sûrement pas. Pour le moment, malgré les plaintes des utilisateurs, Microsoft n’a pas résolu le problème. Il faut toutefois rappeler que les membres du programme Windows Insider sont conscients qu’ils peuvent rencontrer des bugs qui ne sont pas réglés immédiatement. L’utilisation d’une version bêta de Windows 11 expose à ces situations, ne l’oubliez pas.