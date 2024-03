Windows 11 victime de gros plantages, un correctif déployé en urgence

© Envato

Après le bug de la barre des tâches désormais corrigé, les utilisateurs de Windows 11 sont confrontés à un autre dysfonctionnement épineux. Une fois n’est pas coutume, Microsoft n’est pas à blâmer puisque le problème provient d’un pilote Intel. Comme le rapporte Windows Latest, des utilisateurs ont été confrontés dernièrement au fameux “écran bleu de la mort”. En cause, un bug dans le pilote des adaptateurs WiFI Intel que l’on retrouve dans les entrailles de nombreux PC.

Suite aux signalements, le constructeur a déployé une nouvelle version du pilote défaillant siglée 23.30.0. Cette mouture devrait théoriquement mettre fin aux plantages. D’autres améliorations sont également au programme de cette mise à jour. Selon le journal des modifications, le nouveau pilote améliore la qualité de service (QoS) pour prioriser efficacement le trafic Internet. Des ajustements ont également été faits pour améliorer la latence du réseau.

La mise à jour permet aussi de corriger d’autres bugs signalés comme des erreurs système (ID 5002). Intel fournit enfin un correctif aux problèmes de reconnaissance de réseaux Wi-Fi et aux soucis de connexion à des moniteurs via Miracast.

Théoriquement, aucune manipulation n’est nécessaire. Les mises à jour des pilotes s’installent automatiquement via Windows Update. L’outil du système Windows 11 réalise des analyses régulières pour savoir quelles mises à jour sont utiles pour votre matériel. Cela étant dit, vous pouvez aussi forcer le téléchargement d’un pilote en passant par le Driver and Support Assistant tool, l’assistant conçu par Intel. Pour ce faire :

Rendez-vous sur le site d’Intel en cliquant ici et téléchargez l’assistant.

Ouvrez l’application.

L’assistant s’exécute généralement en arrière-plan, vous le trouverez donc dans la barre d’état système.

Cliquez sur l’icône et commencez à rechercher les mises à jour.

Installez la mise à jour 23.30.0.

Notez qu’il est toujours possible de revenir à une ancienne version en passant par le Gestionnaire de périphériques. Toujours au rayon des mises à jour, Microsoft vient de corriger une faille de sécurité dans le noyau de Windows 11. CVE-2024-21338 était exploitée depuis six mois, permettant d’exécuter des logiciels malveillants avec les droits les plus élevés.