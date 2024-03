Windows 11 : ce logiciel fait revenir une fonction très pratique que Microsoft a retiré

Start11 est un logiciel qui permet d’améliorer le design de Windows 11, plus précisément le menu Démarrer. La nouvelle version fait revenir le masquage de la barre des tâches qui réapparaît lorsque vous passez le curseur de la souris dessus.

© Envato

Start11 est un logiciel qui améliore le menu Démarrer de Windows 11

La v2 fait revenir le masquage automatique de la barre des tâches qui réapparaît lorsque vous passez le curseur dessus

Windows 11 perd du terrain face à Linux. Il faut dire que le système d’exploitation n’est pas toujours très pratique, que ce soit en termes d’exigences matérielles qu’au niveau des fonctionnalités. Bien que la barre des tâches ait été repensée, elle reste inachevée à bien des égards au niveau du menu Démarrer, notamment. Pour pallier cela, le logiciel Start11 est le choix parfait pour l’améliorer.

Start11 permet d’améliorer le menu Démarrer de Windows 11

Microsoft a fait le choix étrange de supprimer des options du menu Démarrer, que ce soit avec Windows 11 ou les précédentes versions du système d’exploitation. Start11 corrige certains éléments. Par exemple, en faisant revenir le masquage automatique de la barre des tâches qui réapparaît lorsque vous passez le curseur de la souris dessus.

Stardock, qui développe l’application, a lancé Start11 v2 qui la fait passer à la version 2.06. Parmi les nouveautés, l’application permet d’ajouter des raccourcis vers les Universal apps, les all apps et les steam apps.

Universal apps : les applications qui fonctionnent sur plusieurs types d’appareils et de versions de Windows

les applications qui fonctionnent sur plusieurs types d’appareils et de versions de Windows All apps : les applications installées sur la machine

les applications installées sur la machine Steam apps : les jeux et applications achetés via la plateforme Steam

Selon Stardock, ces ajouts sont “le résultat de retours directs des utilisateurs et de notre engagement de faire de Start 11 v2 non seulement l’expérience du menu Démarrer la plus avancée sur Windows, mais aussi celle qui est façonnée par ceux qui l’utilisent tous les jours”.

Si vous avez déjà Start11, la mise à jour va se déployer automatiquement mais vous pouvez aussi le faire manuellement. En cas de premier téléchargement, vous aurez immédiatement accès à cette v2 qui améliore le menu Démarrer. L’an dernier, le développeur avait déployé les coins arrondis à la barre des tâches. Pour télécharger Start11, rendez-vous à cette adresse.

Windows 11 a toujours du mal à convaincre les utilisateurs

Comme expliqué précédemment, Windows 11 a du mal à être adopté à cause de ses exigences matérielles mais aussi de son design et de son menu Démarrer. Beaucoup d’utilisateurs de Windows 10 hésitent encore à passer le pas alors que Microsoft affiche des pop-up agressives pour les convaincre de le faire.

Reste à savoir si la mise à jour majeure 24H2 appelée Hudson Valley convaincra certaines personnes d’adopter Windows 11. Sans oublier que Windows 10 ne sera plus pris en charge à partir d’octobre 2025 et les mises à jour de sécurité seront… payantes. Microsoft a encore quelques mois pour améliorer le menu Démarrer et corriger les éléments qui rebutent les utilisateurs.