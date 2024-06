Windows 11 : ce mod permet de placer la barre des tâches à gauche de l’écran, enfin !

Si vous voulez placer la barre des tâches à gauche de l’écran, Windows 11 ne permet pas de le faire nativement. Heureusement, il existe un module qui s’en occupe ! Et bonne nouvelle, il est gratuit.

Le module “Vertical Taskbar for Windows 11” permet de placer la barre des tâches à gauche de l’écran

Ce module est compatible avec les versions 22H2 et 23H2 de Windows 11

Il y a toutefois des erreurs comme la partie où est notamment indiquée l’heure qui est retournée à 90 degrés

La barre des tâches, c’est l’un des plus gros arguments de Windows. Repensée il y a quelques mois, Microsoft ne permet toujours pas de la placer en haut ou sur les côtés de l’écran, au grand désespoir des utilisateurs. La meilleure solution ? Se tourner vers les applications tierces qui permettent de le faire. Comme ce mod qui place la barre des tâches vers la gauche de l’écran.

Ce mod déplace la barre des tâches de Windows 11

Après avoir été cassée, la barre des tâches est réparée. Mais n’attendez pas d’autres changements, elle ne peut toujours pas être placée où vous le souhaitez. Heureusement, un module appelé “Vertical Taskbar for Windows 11” permet d’effectuer un placement sur la gauche. Il suffit de télécharger Windhawk puis de l’installer. Ce mod fonctionne avec les versions 22H2 et 23H2 de Windows 11. Rien n’indique qu’il soit compatible avec d’autres versions comme 21H2 et 24H2.

Il y a toutefois quelques erreurs puisque ce module est loin d’être parfait. La partie où est notamment indiquée l’heure est retournée à 90 degrés et le menu Démarrer se trouve toujours au centre. Si vous ouvrez ou réduisez une fenêtre, elle s’ouvre vers le haut. L’autre point noir, c’est qu’il n’est pas possible d’utiliser d’autres modules pour la barre des tâches. Pour finir, elle ne peut pas être placée autre part comme la droite, par exemple.

Bien évidemment, le mod venant d’être publié, il y a encore des améliorations à attendre comme le placement à l’endroit voulu où la fin du menu Démarrer retourné à 90 degrés. Cette solution reste rudimentaire mais elle assure au moins de personnaliser son expérience, ce que Microsoft ne permet pas en imposant ses choix. Ce qui est également le cas avec le nouvel écran de verrouillage puisque les widgets affichés sont imposés par la firme de Redmond, du moins dans la version d’essai.