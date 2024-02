Windows 11 : ce gros bug de la barre des tâches est enfin terminé, téléchargez la mise à jour

© Envato

Une nouvelle mise à jour corrige le bug de disparition de la barre des tâches de Windows 11

Pour le moment, le correctif est réservé au canal bêta du programme Windows Insider

Son déploiement pour tous les utilisateurs arriverait le 12 mars 2024

Microsoft a repensé la barre des tâches de Windows 11 mais ça ne s’est pas fait sans heurts. Plusieurs utilisateurs soulignent que depuis une mise à jour elle a disparu et se comporte même de manière étrange. La firme de Redmond a déployé un correctif dans le canal bêta du programme Windows Insider.

À lire > Windows 11 nous partage toutes ses informations, ce qu’il faut savoir

Le correctif pourrait sortir lors du Patch Day

Malgré la correction de 73 failles de sécurité, la dernière mise à jour de Windows 11 (mais aussi de Windows 10) sème la pagaille. Microsoft propose un correctif, en version bêta pour le moment, aux professionnels et passionnés du programme Windows Insider. Ce qui permettra d’avoir le retour des utilisateurs avant un déploiement pour l’ensemble de la communauté. On parle de millions de personnes dans le monde.

Microsoft a tout intérêt à corriger ce problème de disparition de la barre des tâches. Il s’agit d’une pierre angulaire du système d’exploitation, présente depuis plusieurs générations. Les utilisateurs en ont fortement besoin pour utiliser au mieux Windows 11, c’est une partie essentielle de l’interface utilisateur de l’écosystème.

Il faudra attendre quelques semaines pour que les utilisateurs reçoivent le correctif dans sa version finale. Selon une information, la mise à jour corrective arriverait lors du Patch Day du 12 mars 2024. L’update n’ajoute pas de fonctionnalités majeures à Windows 11, elle se concentre essentiellement sur les bugs.

La mise à jour 24H2 de Windows 2 est très attendue

Pour les grosses nouveautés, il va surtout falloir attendre la mise à jour 24H2 de Windows 11, autrement appelée Hudson Valley. Il s’agira d’une update majeure qui va grandement améliorer l’intelligence artificielle de Copilot. Sa sortie est prévue pour 2024 mais provoque, au passage, le retard de Windows 12. Microsoft n’a jamais caché son appétence pour cette technologie et le futur de l’entreprise est tourné vers elle.

En attendant Hudson Valley, Windows 11 profite toujours de petits ajouts ici et là en plus de correctifs. Le système d’exploitation a beau être très solide, il y aura toujours des problèmes et des erreurs que les équipes doivent corriger rapidement.