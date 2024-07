Windows 11 : la barre des tâches a une fonction secrète très pratique, voici comment l’activer

© Envato

La barre des tâches est au cœur de l’expérience utilisateur de Windows 11. Elle permet d’accéder rapidement à vos applications fétiches, de consulter l’heure et les notifications, d’ouvrir le menu Démarrer ou encore d’enclencher une recherche rapide. Depuis un certain temps, il est possible de l’agrémenter d’un outil de “fin de tâche” qui s’avère pratique quand une application refuse de répondre. On vous explique comment le mettre en place.

Lorsqu’un programme fait des siennes sur l’OS de Microsoft, nombre d’utilisateurs ont le réflexe d’ouvrir le gestionnaire des tâches en actionnant le raccourci Ctrl + Maj + Échap. Cet outil de surveillance des performances vous permet de forcer l’arrêt des programmes qui ne répondent plus ou qui plantent. Il suffit de faire un clic droit dessus et d’actionner le bouton Fin de tâche.

Comment ajouter la fin de tâche sur la barre des tâches de Windows 11 ?

Cette action salvatrice peut également être déclenchée depuis la barre des tâches. Il suffit simplement de faire un rapide réglage pour ajouter l’option. Voici la marche à suivre :

Ouvrez les Paramètres de Windows 11.

de Windows 11. Dans l’onglet Système , accédez à l’ Espace développeur .

, accédez à l’ . Activez l’outil Fin de tâche.

C’est tout. Désormais, quand vous ferez un clic droit sur l’icône d’une application de la barre des tâches, vous pourrez enclencher l’action “Terminer la tâche”. En cas d’avarie, vous n’aurez donc plus à passer obligatoirement par le gestionnaire des tâches pour réaliser cette manipulation. Un gain de temps pour le moins appréciable. Outre ce paramétrage insoupçonné, il est également possible de déplacer la barre des tâches à gauche de l’écran grâce à un mod gratuit.

Ces dernières semaines, la barre des tâches a dysfonctionné sur Windows 11 N. En cause, la mise à jour KB5039302 qui empêchait les utilisateurs d’y accéder. Le bug a finalement été corrigé quelques jours plus tard par Microsoft par l’entremise du Patch Tuesday de juillet.