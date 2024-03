Windows 11 : la dernière mise à jour cause des baisses de performances et des BSoD

La dernière mise à jour de Windows 11 est un désastre pour de nombreux utilisateurs, qui rapportent des écrans bleus de la mort mais aussi des baisses de performance. Ce sont notamment les ordinateurs équipés en AMD qui sont plus particulièrement affectés.

© Envato

La semaine dernière, Windows 11 avait droit à une mise à jour le mardi, lors du fameux Patch Tuesday. Ce patch de mars 2024 corrigeait d’importantes failles de sécurité. Malheureusement comme bien souvent avec Microsoft, c’est un bien pour un mal. De nombreux utilisateurs rapportent que depuis l’installation de la mise à jour via Windows Update, leur machine tourne au ralenti. Dans les pires des cas, les utilisateurs rapportent des écrans bleus de la mort (BSOD) voire un PC hors service.

Windows 11 tourne au ralenti sur le ROG Ally depuis le patch de mars

Sur Reddit, de nombreuses publications font état du problème et ce sont en particulier les utilisateurs du ASUS ROG Ally (notre test) qui se disent touchés. Windows Latest a repéré ces retours selon lesquels KB5035853 causerait de sérieux problèmes de performance chez eux. Dans les commentaires de l’article, un lecteur signale avoir le même problème avec son ordinateur portable gaming avec un GPU AMD, tout comme la console portable d’Asus.

D’autres affirment être victimes d’écrans bleus de la mort, le fameux blue screen of death (BSoD), pour des raisons plus ou moins incongrues. Ce sont aussi les ordinateurs portables Lenovo avec le service de chiffrement BitLocker activé qui subissent le plus durement les foudres de cette mise à jour. En effet, ces machines entreraient dans une spirale de démarrage / redémarrage sans issue.

Microsoft n’a pas encore apporté d’explication et pour l’instant, il n’est pas clair où se trouve le problème. En effet, la multiplicité de bugs touchant des composants bien différents fausse les pistes. Une chose est sûre : la désinstallation de cette mise à jour pour Windows 11 résout le problème. Chez certains, le réglage du logiciel de configuration Adrenalin d’AMD suffit à corriger les problèmes apportés par KB5035853.

Comme nous vous le rapportions, cette mise à jour apportée par le patch tuesday de mars 2024 pour Windows 11 corrige 39 failles de sécurité, dont deux de gravité critique. Elle apporte aussi des nouveautés et des corrections de bugs. Notamment, Windows 11 peut désormais prendre en charge les périphériques USB 4.0 de nouvelle génération (80 Gbps).

Si vous subissez ce genre de problème, voici comment désinstaller la mise à jour et revenir à votre configuration précédente : dans l’application Paramètres de votre ordinateur, rendez-vous dans Windows Update dans le menu de gauche. Cliquez sur Historique des mises à jour, descendez en bas de page et cliquez sur Désinstaller les mises à jour. Recherchez la mise à jour KB5035853 et cliquez sur Désinstaller à côté.