Windows 11, 10 : Microsoft tente d’imposer Bing sur Chrome, le forcing continue !

Microsoft continue sa campagne insistante. Alors que Bing est désormais agrémenté du chatbot Copilot, l’éditeur aimerait bien que davantage d’utilisateurs s’en servent. Dans cette optique, l’entreprise n’hésite pas à se montrer très insistant. En fin d’année, Microsoft Edge avait notamment harcelé ses utilisateurs pour qu’ils fassent de Bing leur moteur de recherche par défaut.

Plus étonnant, le géant de Redmond fait également du forcing chez les usagers de Google Chrome. Comme le rapporte Windows Latest, le navigateur affiche désormais une fenêtre contextuelle chez les utilisateurs de Windows 10 et 11. Celle-ci apparaît sur la droite du navigateur, encourageant les usagers à basculer sur Bing.

Alors que certains pensaient qu’il s’agissait d’un malware, Microsoft a confirmé officiellement l’existence de cette campagne. “Il s’agit d’une notification unique donnant aux utilisateurs le choix de définir Bing comme moteur de recherche par défaut sur Chrome”, assure l’éditeur.

Microsoft fait le forcing pour vous pousser vers Bing

Pour attirer le chaland, Microsoft vante notamment l’accès gratuit au modèle GPT-4 et à la génération d’images propulsée par DALL-E. Qui plus est, l’éditeur promet aux nouveaux venus d’obtenir davantage de tours de discussion dans Copilot et dans l’historique des chats. Il est évidemment possible de décliner l’invitation en cliquant sur “Non merci”. Théoriquement, la notification ne devrait plus resurgir à l’avenir.

Si vous cliquez sur “Oui” dans la fenêtre contextuelle, Microsoft ajoutera l’extension Bing dans Chrome ; il deviendra alors votre moteur de recherche par défaut. Cette nouvelle campagne de promotion survient alors qu’il est possible depuis peu de se passer de la recherche Bing sur Windows. Pour ce faire, il suffit désormais de vous rendre dans la section Applications installées des Paramètres, de trouver Bing et de cliquer sur Désinstaller.