Windows 11 : le patch de mars 2024 corrige d’importantes failles de sécurité, installez vite la mise à jour

Windows 11 Patch Tuesday © Tom’s Guide

Le Patch Tuesday de mars 2024 est arrivé pour Windows 11, apportant la mise à jour cumulative KB5035853 aux versions 22H2 et 23H2. Cette mise à jour se concentre sur la sécurité, corrigeant 39 failles dont deux de gravité élevée.

Patch Tuesday de mars 2024 : Windows 11 se met à jour et corrige 39 failles de sécurité

Côté sécurité, la mise à jour colmate des vulnérabilités critiques dans le module Hyper-V, permettant l’exécution de code à distance et des dénis de service. D’autres correctifs importants protègent contre des élévations de privilèges et des divulgations d’informations sensibles.

En plus de la sécurité, KB5035853 apporte des nouveautés et des corrections de bugs. Windows 11 prend désormais en charge les périphériques USB 4.0 de nouvelle génération (80 Gbps) et le service de liaison téléphonique a été renommé “Appareils mobiles”.

Parmi les corrections de bugs, on note la résolution d’un problème qui bloquait l’installation des mises à jour de février 2024, où l’installation affichait un code d’erreur : 0x800F0922. On retrouve aussi des améliorations de la fluidité de la page Paramètres et de la gestion des fichiers Zip. La mise à jour permet également une meilleure transition automatique entre les données mobiles et le Wi-Fi.

L’installation de KB5035853 est automatique via Windows Update. Vous pouvez également la télécharger manuellement depuis le site de Microsoft.

Points clés de la mise à jour KB5035853 :

Sécurité : Correction de 39 failles, dont deux de gravité élevée

Correction de 39 failles, dont deux de gravité élevée Nouveautés : Prise en charge des périphériques USB 4.0, nouveau nom pour le service de liaison téléphonique

Prise en charge des périphériques USB 4.0, nouveau nom pour le service de liaison téléphonique Corrections de bugs : Installation des mises à jour de février, fluidité des paramètres, gestion des fichiers Zip, transition entre données mobiles et Wi-Fi

Installation des mises à jour de février, fluidité des paramètres, gestion des fichiers Zip, transition entre données mobiles et Wi-Fi Installation : Automatique via Windows Update ou manuelle depuis le site de Microsoft