Windows 11 : la mise à jour de juin est un cauchemar, Microsoft suspend son déploiement

Et c’est reparti pour un nouveau hic pour Windows 11, et pas des moindres : la mise à jour de juin cause d’importants problèmes de redémarrage sur certains PC. Microsoft a pris la décision de suspendre son déploiement le temps d’enquêter et de proposer un correctif.

Encore un problème de mise à jour avec Windows 11 © Envato

Décidément ! Alors que les usagers de Windows 11 commençaient à peine à se remettre du bug de changement de fuseau horaire intempestif, un nouveau problème bien plus grave vient de surgir. Microsoft est désormais aux prises avec une vague de signalements concernant la dernière mise à jour preview de juin (KB5039302).

Windows 11 : la mise à jour de juin provoque des boucles de redémarrage, faites attention

D’après le tableau de bord de santé des versions Windows, cette mise à jour semble provoquer des pannes majeures sur certains PC, les rendant incapables de démarrer ou les piégeant dans une boucle de redémarrage sans fin. Un cauchemar redouté qui contraint à recourir au mode de récupération pour tenter de sauver sa machine.

Sur une page dédiée, Microsoft pointe du doigt les PC utilisant des outils de virtualisation imbriquée, tels que CloudPC, Azure Virtual Desktop (AVD) et DevBox, comme étant plus susceptibles d’être touchées par ce bug. L’entreprise mène actuellement une enquête approfondie pour en déterminer la cause exacte.

Face à l’ampleur de ce problème, la firme a pris la décision assez radicale de suspendre le déploiement de la mise à jour KB5039302 via Windows Update et Windows Update for Business. Fort heureusement, les serveurs Windows et les utilisateurs de Windows 11 Famille semblent moins exposés, la virtualisation étant moins répandue dans les environnements domestiques.

En attendant un correctif salvateur — il est fort probable qu’une mise à jour ponctuelle soit déployée en dehors du cycle habituel du Patch Tuesday — ceux concernés sont invités à croiser les doigts pour que leur machine ne se transforme pas en machine à redémarrer en boucle.