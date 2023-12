Windows 11 : attention Microsoft l’affirme, la dernière mise à jour coupe le Wi-Fi

Si vous avez récemment installé la mise à jour KB5032288 de Windows 11, vous avez peut-être remarqué que votre connexion Wi-Fi ne fonctionne plus correctement. Ce bug affecte surtout les réseaux d’entreprise, d’éducation et publics, qui utilisent l’authentification 802.1x. Microsoft a admis l’existence du problème et cherche une solution. En attendant, voici comment vous pouvez rétablir votre connexion Wi-Fi.

Windows 11 : la mise à jour KB5032288 provoque bel et bien un problème de Wi-Fi © Tom’s Guide

Les utilisateurs de Windows 11 qui ont installé la dernière mise à jour KB5032288 se plaignent de ne plus pouvoir se connecter à leurs réseaux Wi-Fi. Le problème touche surtout les réseaux d’entreprise, d’éducation et publics, qui utilisent l’authentification 802.1x. Microsoft reconnaît le bug et cherche une solution.

La mise à jour KB5032288, qui devait corriger un problème d’affichage de l’Explorateur de fichiers, a eu un effet indésirable sur les connexions Wi-Fi pour certains, sous Windows 11. Après avoir installé la mise à jour, ils se sont retrouvés incapables de se connecter à leurs réseaux habituels, ou ont vu leurs vitesses de connexion chuter drastiquement.

Le Wi-Fi ne marche plus avec Windows 11 : Microsoft reconnaît le problème

Le problème ne concerne pas les réseaux domestiques, qui fonctionnent normalement, ni les systèmes sous Windows 10, qui ne sont pas affectés par la mise à jour. Seules les versions 23H2 et 22H2 de Windows 11 sont touchées par le bug, qui semble lié à l’authentification 802.1x, un protocole de sécurité utilisé par les réseaux d’entreprise, d’éducation et publics.

Microsoft a confirmé le problème sur son site Windows Health Dashboard, et a indiqué qu’il travaillait à le résoudre. En attendant, la firme conseille à ceux qui sont concernés de lui envoyer leurs commentaires via l’application Hub de commentaires, en utilisant l’option « Recréer mon problème » pour fournir des données supplémentaires. Elle prévoit de publier une mise à jour dès que possible.

À lire : Windows 10 et 11 : comment se débarrasser du bug qui transforme votre imprimante en HP ?

De leur côté, les établissements touchés par le problème recommandent à leurs clients de désinstaller la mise à jour KB5032288 pour retrouver une connexion Wi-Fi normale. Pour cela, il faut se rendre dans les Paramètres, puis dans Windows Update, puis dans Afficher l’historique des mises à jour, puis dans Désinstaller les mises à jour, et enfin sélectionner KB5032288 et cliquer sur Désinstaller.

Ce n’est pas la première fois que Windows 11 rencontre des problèmes de Wi-Fi. En octobre, une autre mise à jour avait causé des soucis similaires à certains. Microsoft avait alors publié un correctif quelques jours plus tard. Espérons que cette fois-ci, le problème sera résolu rapidement.