Windows 11 : la mise à jour Moment 5 est disponible, quoi de neuf dans KB5035941 ?

Après avoir annoncé la mise à jour Moment 5 pour Windows 11 début mars, Microsoft procède maintenant à son déploiement. Sous le doux nom de KB5035942 (numéros de build 22621.3374 et 22631.3374), cette mise à jour est dès maintenant disponible en téléchargement depuis Windows Update.

Ce n’est pas une mise à jour de sécurité comme le patch de mars 2024 qui corrigeait d’importantes failles de sécurité. Il s’agit là d’une mise à jour optionnelle comportant uniquement de nouvelles fonctionnalités : le genre de patch qu’on a envie de voir tous les jours. Elle sera déployée à tous les PC sous Windows 11 sous la forme d’une mise à jour obligatoire le 9 avril.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour Moment 5 de Windows 11 ?

Avec KB5035942 vient la possibilité d’utiliser Copilot dans Windows sans à avoir à se connecter à un compte Microsoft. De quoi donner goût aux utilisateurs aux fonctionnalités de l’assistant alimenté par IA, tournant sous GPT-4 Turbo. Il faudra ensuite se connecter à un compte Microsoft pour en profiter, sans quoi “certaines fonctionnalités” de Copilot risquent de ne pas fonctionner indique Microsoft, sans toutefois préciser lesquelles.

L’écran de verrouillage de Windows peut désormais comporter plus de contenu, et pas seulement des pubs pour Copilot sous forme de QR Code ! En plus de la météo, ce sont des informations sur le sport, la circulation et la bourse qui peuvent s’afficher. Pour activer la fonctionnalité, il faudra passer par les paramètres et la personnalisation de l’écran de verrouillage. Microsoft précise toutefois que la fonctionnalité n’est pas disponible pour tous.

Cette mise à jour est d’autant plus importante pour nous francophones, car le Voice Access est désormais disponible dans notre langue ! Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les personnes malvoyantes, puisqu’elle permet de contrôler un PC en utilisant uniquement sa voix et ce sans connexion internet. De plus, la fonctionnalité marche désormais avec plusieurs écrans.

D’autres fonctionnalités plus mineures sont au menu :

Narrateur permet de prévisualiser des voix naturelles

permet de prévisualiser des voix naturelles Windows 11 permet de partager du contenu avec plus d’applications

permet de partager du contenu avec plus d’applications L a diffusion d’écran en mode multitâche et des liens utiles sont suggérés en cas de problème de connexion

et des liens utiles sont suggérés en cas de problème de connexion Snap Layouts propose les applications que vous souhaitez le plus probablement organiser

À part ces grandes fonctionnalités, la mise à jour Moment 5 de Windows 11 apporte également des corrections de bugs en tous genres. Nous vous invitons à consulter le changelog complet (en anglais) partagé par Microsoft sur son site pour en prendre connaissance.