Mise à jour Windows 11 Moment 5 : écran blanc et plantages d’installation sèment la zizanie

La mise à jour Moment 5 pour Windows 11, déployée depuis une semaine, rencontre des obstacles techniques chez certains utilisateurs. Des échecs d’installation et des écrans blancs persistants viennent entacher l’expérience de mise à niveau. De notre côté, l’un de nos PC passe son temps à redémarrer sans aucune raison depuis la mise à jour.

Échecs d’installation : un problème récurrent avec Moment 5

Windows Latest rapporte que plusieurs utilisateurs se heurtent à des erreurs lors de l’installation de la mise à jour cumulative d’avril pour Windows 11. Le problème le plus fréquent est l’échec pur et simple de l’installation, un dysfonctionnement malheureusement récurrent avec Windows Update.

Le processus de mise à jour plante parfois sans raison apparente, affichant un code d’erreur énigmatique (par exemple, un code d’arrêt hexadécimal tel que 0x800705b9 dans ce cas précis). Ces codes n’offrent aucune information utile pour résoudre le problème et une nouvelle tentative d’installation se solde souvent par le même échec.

En l’état, la seule solution envisageable semble être de patienter en espérant un correctif de la part de Microsoft. Les utilisateurs plus aguerris peuvent tenter une mise à niveau via l’Outil de création de média, une option toutefois déconseillée aux novices en raison de sa relative complexité.

Des problèmes d’écrans blancs

Un autre problème majeur lié à cette mise à jour d’avril est l’apparition d’un écran blanc, rappelant fâcheusement le célèbre écran bleu de la mort (BSOD). Cet écran, aux allures d’un écran de configuration post-installation invitant peut-être à finaliser la configuration de Windows ou du compte Microsoft, peut être vide à l’exception de quelques petites icônes. Il suffirait de couper Internet et de redémarrer pour régler le souci.

Ce dysfonctionnement se voit sur les forums de Reddit et de Microsoft Answers.com, où certains utilisateurs rapportent des occurrences répétées de l’écran blanc. Si Windows Latest n’a rencontré ce problème que de façon temporaire, d’autres semblent être confrontés à une situation plus pénible. On peut donc légitimement parler d’un véritable « écran blanc de la mort » persistant pour une partie des personnes concernées.

À noter également que des problèmes récurrents de sortie de veille des PC (écran qui ne se rallume pas après la mise en veille du système) sont signalés sur le fil Reddit mentionné précédemment. Espérons que Microsoft analyse attentivement ces rapports et communique prochainement des instructions officielles pour résoudre ces problèmes.