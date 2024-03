Windows 11 : l’Explorateur de fichiers va totalement changer grâce à l’IA, voici comment

Windows 11 se dotera bientôt d’une fonctionnalité révolutionnaire : l’Explorateur de fichiers à intelligence artificielle. Disponible sur les premiers PC IA de Microsoft, cet outil intelligent promet une recherche avancée, comprend le langage naturel et suggère des actions en fonction de votre écran.

L’explorateur de fichiers va enfin évoluer © Tom’s Guide

Microsoft s’apprête à lancer les premiers « AI PCs » (les PC avec intelligence artificielle) avec les nouveaux Surface Pro 10 et Surface Laptop 6. Mais qu’est-ce que ça signifie vraiment ? D’après les infos qui circulent, on s’attend à une intégration poussée de l’IA, capable de transformer nos ordinateurs en assistants personnels ultra-performants.

Et justement, Windows 11 va se doter d’une fonctionnalité révolutionnaire : l’AI File Explorer. Annoncée pour la prochaine mise à jour Windows de 2024, cette nouveauté promet de changer notre interaction avec nos PC. On parle ici d’une avancée majeure, pas juste d’un rafraîchissement de l’interface ou d’une amélioration marginale des performances.

L’AI File Explorer, le futur explorateur de fichiers de Windows 11

L’AI File Explorer serait un explorateur de fichiers non seulement capable de comprendre des requêtes complexes formulées en langage naturel, mais aussi de se souvenir de tout ce que vous faites (comme ChatGPT, ou Gemini). Il s’agira Cela fonctionne sur toutes les applications et permet aux utilisateurs de rechercher des conversations, des documents, des pages Web et des images précédemment ouverts.

L’AI Explorer pourra par exemple comprendre le contexte ou suggérer des tâches en fonction de ce qui se trouve à l’écran. Par exemple, si vous regardez une image dans une application, il affichera automatiquement un bouton pour modifier l’image qui vous permettra de saisir vos critères, comme « supprimer l’arrière-plan de cette image en utilisant l’application Photos ».

La Surface Pro 9

Mais attention, cette petite merveille technologique soulève des questions légitimes sur la vie privée. Est-ce qu’on est vraiment prêt à laisser notre ordinateur se souvenir de chaque clic, chaque recherche, chaque fichier ouvert ? Microsoft joue gros sur ce coup-là, en pariant que les avantages l’emporteront sur les potentielles réticences.

Quant à savoir si cela suffira pour convaincre les utilisateurs de sauter le pas vers un nouveau PC, c’est une autre histoire. L’annonce indique que ces capacités IA ne seront pas immédiatement disponibles sur les nouveaux appareils et qu’elles nécessiteront probablement du matériel spécifique. Autrement dit, même si vous craquez pour un Surface Pro 10 dès sa sortie, il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir discuter avec votre explorateur de fichiers.

Source : Windows Central