Windows 11 : Microsoft Defender est l’un des pires logiciels antivirus

Windows 11 est encore très peu utilisé dans le monde par rapport à Windows 10, mais ceux qui l’utilisent doivent bien sûr avoir une protection efficace contre les virus et les malwares. Avoir un bon logiciel antivirus est essentiel pour protéger son ordinateur et ses données. Il existe cependant des dizaines de logiciels antivirus qui promettent de vous protéger des menaces qui rôdent sur Internet. Parmi eux, Microsoft Defender pourrait bien être l’un des pires antivirus, du moins pour Windows 11.

Les logiciels antivirus les plus populaires sont Avast, AVG, Kaspersky, Malwarebytes et McAfee pour n’en citer que quelques-uns. Microsoft Defender est le logiciel antivirus officiel de Windows. Il est gratuit et intégré nativement à Windows 10 et 11 pour protéger l’ordinateur des virus et des logiciels malveillants.

Microsoft Defender est le pire antivirus pour Windows 11 en termes de performances

AV-TEST, une organisation indépendante qui teste les logiciels antivirus pour Windows et Android, a évalué plusieurs antivirus de Windows 11. « En juillet et août 2022, nous avons évalué en continu 19 produits de sécurité pour particuliers en utilisant leurs paramètres par défaut », a-t-elle expliqué.

Les antivirus ont été évalués sur leur niveau de protection, leurs performances et leur facilité d’utilisation. Pour ce qui est des performances, Microsoft Defender est le dernier du classement. En ce qui concerne la protection, il est l’avant-dernier de la liste juste devant Total AV. Microsoft Defender se rattrape tout de même sur sa facilité d’utilisation pour laquelle il fait partie des meilleurs antivirus.

C’est la première fois qu’AV-TEST évalue les logiciels antivirus disponibles pour Windows 11, mais ce n’est pas la première fois que l’organisation a évalué Microsoft Defender. Néanmoins, le logiciel s’en est rarement sorti avec d’excellentes notes. Il n’a tout de même jamais été aussi mal noté qu’avec Windows 11. Microsoft Defender va donc devoir s’améliorer pour rivaliser avec les autres antivirus et proposer une protection plus efficace sur Windows 11. En attendant, nous vous avons préparé une liste des suites de sécurité les plus performantes pour protéger votre ordinateur contre toutes les menaces.

