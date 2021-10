Windows 11 plus lent que Windows 10 ? Nos tests en laboratoire le confirment, mais…

Depuis sa sortie, Windows 11 est la cible de critiques concernant ses performances par rapport à son prédécesseur, la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft étant qualifiée de plus lente. Nos propres tests réalisés dans notre laboratoire tendent à le prouver, même si les résultats sont plus nuancés que ce qu’avancent nos confrères anglo-saxons.

Windows 11 – Crédit : Microsoft

Windows 11 est effectivement (légèrement) plus lent dans les jeux

La plateforme de test utilisée pour réaliser les mesures de ce dossier est la suivante : Processeur : AMD Ryzen 9 3900X

Carte mère : Asus ROG Strix X570-E Gaming

Mémoire : 2 x 8 Go DDR4-3600 G.Skill TridentZ CL16

Carte graphique : AMD Radeon RX 6700 XT

Stockage : SSD PNY CS3030 1 To (M.2 NVMe)

Alimentation : Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1050W

Refroidissement : BeQuiet! Pure Loop 280

Si nos mesures réalisées sur un panel de 11 jeux récents montrent effectivement une différence de performances entre les deux systèmes d’exploitation, au détriment de Windows 11, cette différence n’est que d’une poignée de pourcents en moyenne ; on est bien loin de la « réduction des performances en jeu pouvant atteindre 25 à 28% » que l’on a pu lire ça et là. De notre côté, la diminution des performances varie entre 0 et 8% environ selon les jeux, sachant que nous avons fait en sorte de sélectionner des réglages en Full HD stressant particulièrement le processeur plutôt que la carte graphique.

Les tests ont été réalisés avec une installation « propre » de Windows 11, et non à partir d’une installation de Windows 10 mise à jour vers la nouvelle version du système d’exploitation. Comme Microsoft l’a confirmé, l’installation de Windows 11 sur un support de stockage vierge entraine l’activation de mesures de sécurité renforcées, en particulier VBS (Virtualization Based Security), un système utilisant les fonctionnalités de virtualisation des processeurs actuels pour sécuriser une zone de mémoire vive et l’isoler du reste du système. Nous avons également mesuré l’impact de l’activation du HVCI (Hypervisor-Enforced Code Integrity), une autre fonctionnalité de sécurité avancée (désactivée par défaut à l’heure actuelle) utilisant elle aussi les fonctionnalités de virtualisation des CPU afin de prévenir toute exécution de code malveillant.

L’activation de ces fonctionnalités de sécurité a donc bel et bien pour conséquence une légère baisse des performances. Reste à savoir si une fois ces technologies de sécurité désactivées, on retrouve ou non le niveau de performances offert par Windows 11. Nous avons donc refait les tests, en désactivant cette fois-ci ces technologies, afin de comparer Windows 10 et Windows 11 avec des paramètres identiques. Notez au passage que le VBS (et le HVCI) est également disponible dans Windows 10, la technologie n’est juste pas activé par défaut.

En désactivant les mesures de sécurité précédentes, la différence de performances en jeu entre les deux versions de Windows se réduit sensiblement, tombant en moyenne sous les 1%, soit la marge d’erreur que l’on estime normale lors des benchmarks. Autrement dit, sans le VBS, Windows 11 n’est pas significativement plus lent que Windows 10 dans les jeux, même si certains titres comme Borderlands 3 font exception, puisqu’il est légèrement plus rapide sur Windows 10.

Il est également important de rappeler que quelques jeux, tel Valorant, exigent que le VBS (et Secure Boot) soit activé sous Windows 11, l’outil anti-triche Vanguard de l’éditeur Riot faisant appel à ce nouveau mécanisme de sécurité. Donc sauf si l’éditeur du jeu vous impose sa présence, il sera peut-être intéressant de désactiver le VBS pour gagner quelques précieux FPS. A l’avenir, la question risque toutefois de ne même plus se poser : d’autres systèmes anti-triche pourraient à leur tour exiger la présence du VBS pour fonctionner.

Windows 11 est plus lent dans les applis bureautiques et professionnelles

Le constat est sensiblement similaire dans les applications bureautiques et professionnelles, même si les différences entre Windows 10 et son successeur sont ici accentuées : globalement, Windows 11 est plus lent que Windows 10, même lorsque l’on désactive les technologies VBS et HVCI. Seul LuxRender est plus rapide sur le nouvel OS, de 3,3% environ, sans VBS. Dans les autres cas, que ce soit dans les applications purement bureautique ou de modélisation 3D, la perte de performances varie de 0 à 10% environ avec le VBS d’activé (et moitié moins sans VBS), exception faite du cas particulier de 7-zip.

Le logiciel de compression/décompression est en effet plus lent de près de 21%, mais il convient de nuancer les mauvaises performances dans ce cas précis : Microsoft et AMD sont au courant d’un problème touchant spécifiquement la gestion du cache L3 des Ryzen et la technologie « preferred core » du constructeur, conduisant justement à une baisse des performances attendues sur ce type de plateforme, en particulier dans les tests comme 7-zip qui font largement appel aux différents niveaux de cache d’un CPU. Un patch est attendu d’ici la fin du mois, avec peut-être à la clé une légère augmentation des performances.

Mais alors, est-il urgent d’attendre avant de passer à Windows 11 ? En pratique, la différence de performances entre Windows 10 et Windows 11 dépendra fortement du type d’application que vous utilisez : le nouvel OS ne vous fera pas travailler plus lentement (ou plus rapidement) sous Excel ou Word, mais il pourra en revanche avoir un impact si vous utilisez votre ordinateur pour de la CAO ou de la modélisation 3D, surtout lors de rendus de plusieurs dizaines de minutes, voire plus.