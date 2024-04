Test Corsair K65 Plus Wireless 75% RGB : un clavier gamer sobre mais efficace

Le Corsair K65 Plus Wireless est un clavier compact au format 75%, doté des touches Fn et fléchées mais dépourvu de pavé numérique. Il comprend donc l’essentiel pour un confort optimal, d’autant que l’utilisation s’avère très silencieuse pour un clavier mécanique.

Corsair est un fabricant bien installé dans le secteur du gaming. Le constructeur américain s’est spécialisé dans la conception et la vente de périphériques pour ordinateurs. Leur catalogue comprend des souris, des tapis de souris et des casques. Ils conçoivent également des composants de PC comme des barrettes de RAM, des ventilateurs, des watercooling et des boîtiers.

Corsair a aussi un large catalogue de claviers. On compte la série des K55, qui représente l’entrée de gamme et les K65, qui sont en général des petits formats. Viennent ensuite les K70 et les K100 qui représentent le nec plus ultra de Corsair.

Nous testons aujourd’hui le K65 Plus Wireless 75%, qui est arrivé dans la gamme il y a un peu moins de deux mois. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un clavier sans-fil, fonctionnant donc par Bluetooth ou connexion 2,4 GHz. Il peut aussi être utilisé en filaire via son câble USB-A vers USB-C, qui sert principalement à recharger le modèle.

⚙️ Caractéristiques techniques du K65 Plus Wireless 75%

Si le format est compact, il est relativement lourd. Il a bien fallu caler la batterie, ce qui alourdit considérablement l’ensemble.

Switches : MLX Red linéaires

Rétroéclairage : RGB compatible iCUE

Autonomie annoncée : 266 heures sans le rétoéclairage RGB

Format : 75%

Connectique : USB-C x1

Dimensions : 32cm x 13cm

Poids : 1,2 kg

Fonctionnalités : molette de commande volume personnalisable

💰 Quel est le prix du Corsair K65 Plus Wireless 75% ?

Le modèle est vendu à 159,99 € sur le site officiel du fabricant. Il est trouvable au même prix sur Amazon et Rue du Commerce. Sur le site de la Fnac, il est vendu au prix ahurissant de 300 € via un vendeur partenaire. Bien évidemment, nous vous déconseillons fortement de payer un tel prix pour ce produit.

Dans la gamme des K65, le constructeur propose aussi une version Black encore plus petite, au format 60%. C’est à dire que les touches fléchées et Fn ont été retirées. Un entre-deux vient s’y glisser pour compléter le catalogue avec un K65 Pro Mini à 65% avec la présence des flèches. Ces deux modèles sont entièrement filaires.

✍️ Design du Corsair K65 Plus Wireless 75%

Dans son ensemble, le modèle est robuste et bien fini. Le clavier repose sur une armature en polycarbonate solide puisque le clavier ne bouge absolument pas, même en frappant fermement sur les touches. A titre d’exemple, pour avoir utilisé un K55 RGB pendant un temps, le centre se pliait légèrement sous la pression, signe d’un manque de qualité. Ici, aucun problème. En revanche, à ce tarif, nous aurions aimé que la marque fasse un minimum appel à de l’aluminium. L’ensemble reste très sobre et l’entreprise n’a pas pris beaucoup de risque concernant le design malgré la présence du RGB, que l’on peut désactiver. Il peut très bien être utilisé dans un cadre bureautique et se fondre dans le décor.

Le clavier est fourni de série avec les switches MLX Red linéaires qui s’avèrent très confortables à l’usage. Elles sont dotées d’une course de 4 mm et l’action s’exécute à partir de 1,9 mm. C’est idéal pour les titres vidéoludique demandant de très bons réflexes.

En haut à droite, nous avons droit à une molette permettant de régler le volume : il suffit de tourner vers la droite pour augmenter le son, et vers la gauche pour le baisser. Une petite pression dessus coupe instantanément le son, et il suffit simplement d’appuyer à nouveau dessus pour le réactiver. Notez que la molette peut être configurée via iCUE afin de lui attribuer une autre fonction. De notre côté, nous avons laissé la fonctionnalité de base, à savoir la sonorité, qui est à notre sens la plus pratique. De toutes façons, la personnalisation de cette molette reste limitée sur le logiciel de Corsair.

Bien sûr, impossible aujourd’hui de se passer du RGB. C’est donc tout naturellement que nous avons droit à un clavier rétroéclairé comportant une large gamme de couleurs. En revanche, si certains modèles sont dotés de bandes LED à foison, le K65 se contente d’un éclairage uniquement sous chaque touche. Il n’y a aucune lumière en dessous du châssis ou sur les bords. Nous déplorons par ailleurs que les lettres des boutons ne soient pas rétroéclairées. Si vous jouez dans la pénombre, il sera difficile de distinguer les lettres et les “missclicks” (erreurs de frappe) seront légion le temps de la prise en main. Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous, les commandes sont quasiment invisibles lorsque l’on joue dans le noir.

🪛 Quelles sont les fonctionnalités du clavier ?

Dès la première utilisation, il est aisé de le connecter en sans-fil. Il suffit de glisser le petit bouton sur la tranche supérieure vers la gauche pour activer l’appairage (et l’allumer en même temps), et hop, le tour est joué, votre clavier est connecté.

Il dispose d’une connexion 2,4 GHz grâce à l’adaptateur fourni et affiche une latence de seulement 1 ms. Ainsi, vous ne percevrez aucun décalage entre la commande et son exécution à l’écran. Petit bémol en revanche concernant l’adapteur : celui-ci est disposé sur la partie supérieure de la base dans un petit rangement intégré au clavier. Il a été difficile pour nous de l’extraire de son emplacement car il était tout simplement bloqué. Si l’idée en elle même est intelligente pour éviter aux joueurs tête en l’air de le perdre, le mécanisme aurait pu être plus ergonomique.

Le clavier peut enregistrer jusqu’à 3 profils d’appairage grâce aux trois commutateurs floqués du logo Bluetooth, juste en dessous de la mollette. Il est facile de switcher de machine grâce à l’ergonomie exemplaire du produit. Sachez qu’il peut aussi être utilisé sur PS5 et sur Xbox Series X, de même que sur smartphone et Nintendo Switch.

Le clavier comporte également des supports pour surélever la partie supérieure afin d’améliorer le confort. On regrette cependant que le clavier ne soit pas fourni avec un repose-poignets. C’est souvent appréciable de pouvoir reposer ses avant-bras afin d’avoir une meilleure prise en mains sur un support prévu à cet effet. Enfin, si vous en avez assez des effets de lumières, un petit commutateur sur la gauche du clavier peut être pressé pour éteindre instantanément l’éclairage LED.

On regrette que iCUE soit si avare en terme de personnalisation de la molette. A part le contrôle du volume de base, le zoom sur un site internet ou encore le défilement vertical ou horizontal, il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Nous avons donc laissé la molette comme étant le contrôle du son, ce qui se révèle pratique au quotidien.

🌈 Contrôle efficace du RGB

Puisqu’il s’agit d’un produit Corsair, nous vous recommandons d’utiliser le logiciel propriétaire iCUE. Le soft permet de personnaliser les effets d’éclairage du clavier et de choisir le preset qui vous convient via la section Murals. Vous avez le choix parmi plusieurs visuels lumineux comme “Liquide”, Interstellaire”, ou encore une couleur statique comme le “Jaune Corsair”.

Bien sûr, vous pouvez choisir votre propre couleur, sa tonalité et sa luminosité via les paramètres des effets. De notre côté, nous avons choisi un rouge sang lorsque nous jouions à

Red Dead Redemption 2. Nous trouvions que cette couleur allait très bien avec le rouge emblématique du titre de Rockstar.

iCUE donne aussi la possibilité de visionner l’état de la batterie, de régler la luminosité du clavier, de configurer le mode veille ou encore de vérifier le taux de rapport (ici affiché à 1000 Hz, soit 1 ms). De même, il est possible de faire les mises à jours du firmware directement via le logiciel. Notez que pour effectuer une update du K65 (ou tout autre clavier wireless de la marque), vous devez obligatoirement le connecter à votre PC via le câble.

Le contrôle du RGB peut aussi se faire directement sur le clavier, même si les fonctionnalités sont plus limitées. En effet, avec la touche Fn, vous avez 10 effets différents que vous pouvez configurer. Fn + 1 donne un effet d’aquarelle, tandis que Fn + 2 active un arc en ciel en spirale. De notre côté, nous aimons particulièrement la combinaison Fn + 4, qui provoque un effet de vague multi colore assez subtil.

👨‍💻 Un clavier très silencieux

Dès les premières minutes d’utilisation, on constate que le K65 est remarquablement silencieux. En effet, comparés aux claviers à membrane, les mécaniques ont souvent tendance à être très bruyants. Ici, le clic des boutons est peu prononcé grâce à une double couches de mousse acoustique. Votre entourage vous remerciera !

En ce qui concerne le gaming, nous avons pris plaisir à nous adonner à divers jeux vidéo, que ce soit des jeux solo paisibles comme The Last of Us Part 1, ou à des softs compétitifs comme Counter Strike 2. Ce titre nécessite en effet des réflexes considérables pour décrocher la victoire, et il faut dire que ce clavier nous a permis d’en décrocher quelques unes grâce à sa course d’activation de seulement 1,9 mm.

La frappe est précise et l’adhérence des touches est très bonne. Nos doigts ne glissent pas du tout sur les touches, même après 2 ou 3 heures de jeu. Dans les FPS, le confort est admirable et il est aisé d’appuyer sur les commandes courir (maj) et sauter (barre d’espace) sans faire de figures acrobatiques avec les doigts.

Le format compact fait l’impasse sur les touches non essentielles et réduit naturellement la taille du clavier. Notre main gauche disposée sur les touches Z-Q-S-D et notre main droite consacrée au contrôle de la souris sont plus rapprochées entre elles, améliorant ainsi le confort global. Vos bras seront davantage face à vous, et non sur les côtés. De même, il y a davantage de place pour un contrôle plus fluide de la souris, essentielle sur les jeux de tir.

Le K65 dispose aussi de plusieurs boutons macro permettant de paramétrer des raccourcis via iCUE. Cela peut-être intéressant pour s’adonner à de la bureautique ou d’ouvrir directement des logiciels par-dessus un jeu. Par exemple, dans notre cas, nous avons pu configurer CTRL + H afin d’ouvrir l’application MSI Afterburner. Il s’agit d’un logiciel de monitoring permettant de connaître la température du processeur et de la carte graphique ainsi que leur utilisation en temps réel.

Pour rappel, il s’agit là d’un clavier sans-fil mais utilisable avec le câble de recharge. L’autonomie avancée par le constructeur est de 266 heures hors éclairage RGB. Pour céder à la mode du RGB, nous avons constamment garder les touches allumées, et il faut dire que la batterie descend bien plus vite puisque au bout de deux jours, en ayant utilisé le clavier pendant 10 heures, nous avons perdu presque 50% de batterie. Pour de la bureautique, il est préférable d’éteindre les lumières et de privilégier le RGB pour le gaming.

🗒️ Notre verdict sur le Corsair K65 Plus Wireless