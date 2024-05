Windows 11 : si votre VPN fonctionne mal, cette mise à jour va faire votre bonheur

Depuis avril, le VPN de certains utilisateurs sous Windows fonctionne mal avec des déconnexions

Les mises à jour KB5037771 pour Windows 11 et KB5037768 pour Windows 10 corrigent ce bug

Ces mises à jour apportent d’autres corrections

La mise à jour d’avril dernier pour Windows 10 et 11 a provoqué un problème de déconnexion des VPN pour un certain nombre d’utilisateurs. Comme nous l’expliquions dans nos colonnes, le patch de mai est arrivé pour corriger ce bug empêchant de masquer son adresse IP ou de modifier sa localisation, notamment.

À lire > Tout ce que vous devez savoir sur Windows 11

Le problème de VPN de Windows 10 et 11 a été corrigé

Bonne nouvelle, Windows 11 déploie sa mise à jour KB5037771 pour régler ce problème. Dans un billet de blog daté du 14 mai, Microsoft explique que le bug au niveau de l’utilisation des VPN est corrigé et, sans surprise, recommande d’installer cette update. Ce qu’il faut faire quoi qu’il arrive pour protéger votre machine, même si vous n’êtes pas touché. Pour Windows 10, il faut passer par la mise à jour KB5037768.

Ce bug est d’autant plus embêtant que depuis quelques années, la popularité est VPN explose. Certes, il y a eu le matraquage en ligne (coucou NordVPN et son omniprésence sur YouTube) mais les internautes ont de plus en plus conscience de l’importance de protéger son identité en ligne. Que ce soit face aux menaces en ligne, cacher son identité ou se connecter en toute sécurité à des réseaux Wi-Fi publics.

Sans oublier la possibilité de bénéficier de vitesses rapides en streaming ou d’accéder aux catalogues étrangers des plateformes de streaming. Une pratique qui n’est pas très légale sur le papier mais semble tolérée – d’un pays à l’autre, le distributeur ou la date de sortie varient.

Quels sont les autres correctifs de la mise à jour KB5037771 de Windows 11 ?

La mise à jour KB5037771 de Windows 11 corrige également bon nombre de soucis listés par Microsoft dont voici le résumé :