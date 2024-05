Windows 11 : le Patch Tuesday de mai 2024 est là, installez-vite la mise à jour

Le Patch Tuesday de mai est arrivé pour Windows 11 ! La mise à jour KB5037771 apporte son lot de correctifs de sécurité et d’améliorations pour votre système d’exploitation, mais aussi une nouveauté très controversée. Alors, quoi de neuf ?

Le Patch Tuesday de mai est arrivé, apportant avec lui la mise à jour cumulative KB5037771 pour Windows 11. Cette mise à jour, destinée aux versions 22H2 et 23H2, s’attaque à la fois aux failles de sécurité et aux désagréments rencontrés par les utilisateurs.

Priorité à la sécurité : 40 failles corrigées avec KB5037771

La sécurité est clairement au cœur de cette mise à jour avec pas moins de 40 vulnérabilités corrigées, dont aucune n’est en revanche classée critique. Un gage de tranquillité pour les celles et ceux soucieux de la protection de leurs données.

Répartition des vulnérabilités corrigées :

17 vulnérabilités d’élévation de privilèges

2 vulnérabilités de contournement de sécurité

27 vulnérabilités d’exécution de code à distance

7 vulnérabilités de divulgation d’informations

3 vulnérabilités de déni de service

4 vulnérabilités d’usurpation d’identité

Outre les correctifs de sécurité, KB5037771 apporte son lot d’améliorations et de nouveautés. La liste est très longue, mais après analyse, il y a toutefois quelques nouveautés notables. Mais certaines sont discutables, comme les publicités qui sont désormais présentes dans la section Nos recommandations du menu Démarrer. Officiellement présentée comme un outil de découverte d’applications, cette fonctionnalité n’a pas manqué de faire réagir certains, qui y voient une forme de publicité intrusive.

On retrouve, entre autres :

Transfert de fichiers SMB optimisé : Un correctif a été apporté pour résoudre un problème de transfert de fichiers lent affectant les clients SMB (Server Message Block).

Un correctif a été apporté pour résoudre un problème de transfert de fichiers lent affectant les clients SMB (Server Message Block). Icône des widgets améliorée : L’apparence de l’icône des widgets dans la barre des tâches est désormais plus nette.

L’apparence de l’icône des widgets dans la barre des tâches est désormais plus nette. Fiabilité des widgets sur l’écran de verrouillage : Les widgets sur l’écran de verrouillage devraient s’afficher plus fréquemment et de manière plus fiable.

Les widgets sur l’écran de verrouillage devraient s’afficher plus fréquemment et de manière plus fiable. Correction de bugs : Deux bugs importants ont été corrigés : un affectant les scénarios en mode sécurisé virtuel (VSM) et l’autre touchant les contrôleurs de domaine.

À lire : Windows 11 : comment se débarrasser des nouvelles publicités du menu Démarrer ?

La mise à jour KB5037771 est normalement téléchargée et installée automatiquement via Windows Update. Cependant, il est possible de l’installer manuellement pour une installation hors ligne. Le lien de téléchargement direct est disponible ici si besoin.