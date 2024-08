Windows 11 : Sony améliore enfin les manettes PS5 sur PC, mais reste encore gravement à la traîne

Après la polémique du compte obligatoire, Sony vient de faire un geste en direction des joueurs sur PC.

Jusqu’à présent, l’application Windows « Programme de mise à jour du logiciel de la manette sans fil DualSense » se limitait à la mise à jour du firmware des manettes DualSense. Peu de fonctionnalités, une interface basique… Bref, pas de quoi s’enthousiasmer. Mais les choses changent. Sony a repensé son application, désormais rebaptisée « PlayStation Accessories », en y ajoutant des fonctionnalités.

Manettes PS5 sur PC : Sony améliore l’expérience, mais persiste dans les limitations

La grande nouveauté ? Les possesseurs de la manette DualSense Edge, la version haut de gamme de la célèbre manette PS5, peuvent désormais personnaliser leurs réglages directement depuis leur PC. Fini les allers-retours entre la console et l’ordinateur. Les joueurs peuvent créer et gérer plusieurs profils de configuration, ajuster la sensibilité des sticks, modifier l’intensité des vibrations, et même réassigner les boutons selon leurs préférences. Cette flexibilité était jusque-là réservée aux utilisateurs de la PS5, mais elle débarque enfin sur Windows.

L’application se dote également d’une interface plus moderne et intuitive, ce qui la rend bien plus agréable à utiliser. Il est désormais possible de basculer rapidement entre différents profils, offrant ainsi aux joueurs la possibilité d’adapter leur manette en fonction des jeux, ou des situations.

Mais tout n’est pas rose. Il y a une petite limitation à noter, et pas des moindres : les manettes DualSense standard, celles que l’on retrouve avec la PS5, ne bénéficient pas de ces options de personnalisation sur PC. Elles restent cantonnées aux mises à jour de firmware via l’application. C’est dommage, puisqu’on imagine aisément qu’une bien plus large frange de personnes possèdent cette manette et pas l’autre.

Pour utiliser la nouvelle application PlayStation Accessories, un ordinateur sous Windows 10 ou Windows 11 est requis, avec un minimum de 250 Mo d’espace de stockage libre et une résolution d’écran d’au moins 1280 x 800. La manette peut être connectée en Bluetooth ou via un câble USB pour profiter de toutes les fonctionnalités.

Malheureusement, les utilisateurs d’un Mac ne disposent toujours pas d’une version dédiée de cette application. Néanmoins, certains logiciels de virtualisation comme Parallels permettent d’exécuter des applications Windows sur macOS, offrant une solution alternative.