Xbox : dites adieux aux manettes, vous pouvez enfin jouer à distance avec votre smartphone

Si les aficionados des consoles ne jurent que par les manettes, une certaine frange des joueurs n’est pas du même avis. En effet, ils sont nombreux à jouer sur smartphone et préfèrent des contrôles tactiles. Microsoft les a entendus et permet désormais d’utiliser les Xbox avec ce genre de commande.

Xbox Series S ©Imthiyaz Syed via Pexels

L’un des fers de lance de Microsoft quand il s’agit des manettes Xbox est l’ergonomie. En effet, les périphériques font partie des meilleures manettes de jeu présentes sur le marché et bénéficient d’années d’innovation technologique. En témoigne la manette des Xbox Series quand on la compare à celle de la Xbox One.

Cependant, certaines personnes n’ont pas les moyens ou l’envie d’utiliser un contrôleur de ce type. Xbox propose désormais une solution et permet de substituer une manette par un smartphone. Après avoir bloqué l’utilisation de certains accessoires non-officiels, Microsoft offre au joueur une alternative intéressante.

Jusqu’à présent, l’utilisation d’une manette Bluetooth était indispensable pour contrôler les consoles Xbox Series X/S et One à distance. La dernière mise à jour de la version bêta de l’application mobile Xbox introduit une fonctionnalité très pratique. Il est maintenant possible d’utiliser les commandes tactiles d’un téléphone.

Utiliser son smartphone sur Xbox Series c’est possible !

Les contrôles tactiles, déjà présents dans le Xbox Cloud Gaming, offrent une alternative pratique aux utilisateurs. Surtout pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser de manette sans fil pour interagir avec leur Xbox.

©Microsoft

De plus, Microsoft a pensé à tout et il est possible de personnaliser les commandes. Celles-ci permettent d’ajuster la disposition des contrôles tactiles à l’écran selon la préférence des joueurs. Les premiers retours des utilisateurs sont encourageants. Ils indiquent une expérience de jeu fluide et bien pensée. Une bonne nouvelle quand on prend en compte la perte d’ergonomie que ce genre de contrôle implique.

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie de Microsoft visant à améliorer l’expérience des joueurs sur Xbox. Elle répond aussi certainement à une demande de la part de la communauté. En effet, cette nouvelle fonctionnalité peut s’avérer très utile en cas de panne ou d’absence de manette par exemple.

Une fonctionnalité pratique mais un peu gadget

Ainsi, finies les soirées à plusieurs où il faut partager les manettes, après tout (presque) tout le monde possède un téléphone aujourd’hui. En revanche, comme dit plus haut, les contrôles tactiles, même de qualité, sont moins performants qu’une manette. Il ne faut donc pas s’attendre à ce qu’ils remplacent totalement un périphérique de qualité.

S’il est possible de réaliser des prouesses avec n’importe quel type d’accessoire, ce n’est malheureusement pas à la portée de tout le monde. Il est probable que cette fonctionnalité soit uniquement situationnelle ou alors réservée aux jeux pensés pour le tactile. Finalement, cette mise à jour, bien qu’accessoire, représente tout de même un gain d’accessibilité pour les joueurs.