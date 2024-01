L’App Store s’ouvre enfin au cloud gaming, les apps concurrentes ne sont plus bannies !

Apple vient de changer son fusil d’épaule et sa politique concernant le Cloud Gaming vient de s’assouplir. Auparavant très frileuse à l’idée de proposer les applications de ses concurrents, l’entreprise fait volte-face et change totalement sa politique sur le sujet.

GeForce Now ©NVIDIA

Apple n’est pas connue pour sa bienveillance vis-à-vis de ses concurrents, encore moins quand il s’agit de toucher à son App Store et aux applications. Alors que l’entreprise doit lâcher du lest en autorisant enfin le sideloading sur les iPhone, elle réserve une petite surprise à ses usagers.

En effet, la firme vient de changer drastiquement sa politique en ce qui concerne les applications de Cloud Gaming. Cette initiative modifie totalement la manière dont les jeux en streaming sont présents sur les produits Apple. Les services de Cloud Gaming ne sont plus interdits.

Il est maintenant possible de télécharger directement des applications telles que le Gamepass de Xbox ou encore GeForce Now de NVIDIA. Qui plus est, la nouvelle politique d’Apple concernant le Cloud Gaming est mondiale et ne concerne pas uniquement l’Europe.

Un politique de l’App Store qui facilite l’accès au Cloud Gaming

Jusqu’à présent, les développeurs étaient obligés de soumettre des applications distinctes pour chaque jeu. Une démarche fastidieuse qui entravait le développement et l’accessibilité des services de streaming. Pour rappel, les plateformes étaient limitées à une présence sur le navigateur Safari uniquement.

Xbox Game Pass © Xbox / Tom’s Guide

Cependant, avec la nouvelle politique en vigueur, les développeurs peuvent désormais présenter un seul catalogue de jeux au sein d’une application unique. Une initiative d’Apple qui simplifie la vie de tout le monde. Elle permet de profiter de l’expérience du jeu en streaming sans les problèmes liés à l’installation de multiples applications.

La suppression de cette barrière ouvre également la voie à de nouvelles opportunités pour les développeurs. Apple a intégré de nouvelles fonctions devant faciliter la recherche et la mise en avant de jeux en streaming.

De plus, la possibilité d’introduire des achats intégrés, comme des abonnements, a aussi été ajoutée. Une aubaine pour les développeurs qui peuvent élargir les façons de monétiser leurs jeux.

Avec ces changement tout le monde y trouve son compte

Évidemment, Apple reste une entreprise dont le but est de croître toujours plus. Il est donc peu probable que cette décision soit purement altruiste. Il est certain que la firme y trouve son compte financièrement. De quoi accompagner l’augmentation du prix des applications sur l’App Store.

App Store ©Apple

Les applications de Cloud Gaming sont certes autorisées mais elles doivent toujours respecter les règles traditionnelles de l’App Store. Un moyen pour Apple de verrouiller l’écosystème d’applications et de n’autoriser que celles qui se conforment à ses directives.

Quoi qu’il en soit, cette ouverture de la politique du géant de Cupertino représente une excellente nouvelle. Elle va permettre aux usagers de bénéficier de services auparavant indisponibles, mais aussi de libérer de la place sur leurs appareils. En ce qui concerne les studios et les développeurs, cela représente un gain de temps et d’argent non négligeable. Il semblerait qu’au final, tout le monde soit gagnant.