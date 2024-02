SteelSeries Arctis 7+ : le prix de cet excellent casque gamer sans-fil compatible PS5 dégringole sur Amazon !

Le prix du SteelSeries Arctis 7+ est en chute libre sur Amazon

Vous cherchez le casque parfait pour streamer et jouer dans de parfaites conditions ? Le SteelSeries Arctis 7+ est le casque sans-fil idéal pour les gamers ! Sa conception robuste et ses matériaux confortables en font un allié de choix pour jouer pendant de nombreuses heures. De plus, il embarque des technologies de pointe, conçues pour vous faire profiter de la meilleure expérience sonore possible.

Habituellement proposé à 199,99 €, le SteelSeries Arctis 7+ profite actuellement d’une remise de 35 % sur Amazon. Il passe ainsi à 129,99 € ; soit 70 € d’économies ! On vous conseille de ne pas trop attendre, car une telle promotion ne se présente pas tous les jours. Le casque est disponible en noir ou en blanc selon vos préférences

Acheter l’Arctis SteelSeries 7+ à 129,99 € sur Amazon

À lire aussi : les meilleurs casques gamer pour PS5 et PS4.

Le SteelSeries Arctis 7+, un casque pour les gamers avertis

Ce modèle est tout simplement considéré comme l’un des meilleurs casque audio sans-fil pour gamer. Il a notamment reçu de nombreuses distinctions de la part de la presse gaming et Tech. Nos confrères de Tom’s Guide US lui ont accordé les titres de meilleur casque de gaming et de meilleur casque pour PS5. Rien que ça !

Il faut dire que d’un point de vue qualité, le SteelSeries Arctis 7+ est irréprochable. Ce casque gaming offre effectivement une qualité sonore de haute volée. Il peut compter pour ce faire sur des transducteurs d’excellente facture, qui offrent une expérience sonore spatialisée particulièrement immersive. Il embarque par ailleurs un micro bidirectionnel ClearCast rétractable, réputé pour être le meilleur en gaming. Ce dernier élimine les bruits de fond et offre une clarté de voix exceptionnelle.

Le casque est également compatible avec les logiciels maison Sonar et Engine, qui améliorent le son de votre micro, éliminent les bruits indésirables grâce à l’IA et amplifient les sons discrets, afin de vous octroyer un avantage non négligeable dans vos jeux préférés. Vous avez également la possibilité de régler très précisément l’audio grâce aux égaliseurs de fréquences, afin d’atteindre un son de qualité studio.

Acheter l’Arctis SteelSeries 7+ à 129,99 € sur Amazon

Le SteelSeries Arctis 7+ est compatible avec une large gamme d’appareils grâce au dongle USB-C.

Accompagné de son dongle USB-C compact, le casque peut-être connecté sans-fil et sans difficulté à une multitude de supports : Playstation 5, PS4, Nintendo Switch, PC, Mac, ou encore smartphones Android et casque VR Occulus Quest 2. Notez que ce casque n’est pas compatible avec les consoles Xbox.

Le casque dispose par ailleurs d’une autonomie confortable de 30 heures. Ce qui permet de s’adonner à des parties intenses sans interruption. De plus et grâce à son chargement par USB-C, le casque bénéficie d’une charge rapide qui permet de récupérer 3 heures d’autonomie en à peine 15 minutes de charge.

Le SteelSeries Arctis 7+ bénéficie également d’une conception robuste grâce à son arceau en acier, qui lui assure une durabilité à toutes épreuves. Le casque est par ailleurs ergonomique et confortable. Il peut être ajusté pour s’adapter parfaitement à votre tête et dispose de boutons intégrés qui permettent un réglage facile.

Acheter l’Arctis SteelSeries 7+ à 129,99 € sur Amazon