PlayStation 5 : Quels sont les meilleurs accessoires de la PS5 en 2023 ? 

Les accessoires de la PS5 peuvent vous permettre de profiter d’une expérience encore plus optimale. Entre les stations de rechargements pour manettes et le casque PlayStation VR2, tout le monde peut trouver un produit intéressant. Voici notre sélection des meilleurs accessoires pour la PlayStation 5.

Notre top 3 des meilleurs accessoires de PS5

Actuellement, la PlayStation 5 est disponible chez de nombreux revendeurs. Pour faire simple, la pénurie est finit. La machine de Sony a d’ailleurs complètement écrasé sa concurrente, la Xbox Series, en termes de ventes. Maintenant, que tout le monde peut profiter des jeux PS5, il peut être utile de s’équiper des différents accessoires que la marque nipponne propose.

En effet, à chaque fois qu’une nouvelle console arrive sur le marché, elle est accompagnée d’une myriade d’équipement, et de nouveau vont sortir dans les années suivantes. Certains améliorent l’expérience de jeu, tandis que d’autres vont vous ouvrir de nouveaux horizons. Découvrez notre comparatif des meilleurs accessoires disponibles sur PS5.

À lire aussi : vous pouvez retrouver ici notre sélection des meilleurs jeux PS5

Sony DualSence, le meilleur de la manette PS5

On commence par l’accessoire le plus classique de la PS5 : la manette. Bien que des coffrets de la console avec deux manettes existent, dans l’ensemble, les joueurs n’ont eu qu’une manette avec cette dernière. Alors si vous avez besoin d’une deuxième manette ou si vous avez cassé la votre, il est peut-être l’occasion de vous en procurer une autre avec un coloris différent. Comme uniquement la manette blanche est fournie avec la PlayStation 5.

Côté technique, elle embarque de nouvelles innovations par rapport à la Dual Shock 4. Déjà les gâchettes sont devenues adaptatives, on peut ajuster la résistance en fonction de notre façon de jouer. Un petit plus qui améliore énormément l’immersion sur certains jeux. Si on doit lui faire un reproche, c’est son poids qui a un peu augmenté. Mais aussi sa batterie qui tient environ 12 heures (peu dérangeant quand on sait que les manettes Xbox demandent toujours des piles). Et depuis peu, il est possible de directement mettre à jour sa manette PS5 sans même la brancher.

Sony DualSense Edge, une manette PS5 complètement personnalisable

C’est la manette PS5 haut de gamme que propose Sony à des joueurs compétitifs, voire pros. Elle offre plus de fonctions que la manette d’origine et il est possible de pousser à fond la personnalisation. Vous aurez le choix entre des sticks concaves et convexes, pour une expérience optimale selon les envies. On retrouve aussi des boutons de fonction sous les sticks analogiques qui permettent, entre autres, de modifier le son.

Les gâchettes sont réglables avec 3 niveaux différents. Un logiciel permet aussi de gérer des profils pour définir l’usage des boutons comme on le souhaite. Mais on regrettera une autonomie bien en deçà de la DualSense avec environ 2 heures de batterie. Elle est fournie avec une sacoche pour assurer le transport. Ce qui n’est pas de trop quand on voit le prix de la manette.

Ce n’est pas une manette pour tout le monde, mais si vous êtes un gros joueur de jeu compétitif ou que vous adorez personnaliser votre manette, c’est le modèle parfait. Mais encore une fois, le prix de 240 euros est vraiment très élevé pour ce type d’accessoire.

À lire aussi : comment jouer avec une manette PS5 sur votre ordinateur ?

Station de rechargement Sony DualSense, l’accessoire PS5 essentiel

Et bien évidemment, après avoir présenté deux manettes de PS5, on se doit de vous proposer la station de recharge qui convient. Elle est idéale pour ne jamais être à court de batteries et donc vous n’aurez plus le problème du câble à brancher tout en jouant. D’autant plus qu’il est possible de recharger deux manettes simultanément, parfait pour faire un roulement. Et la vitesse sera la même qu’avec le branchement traditionnel.

Cela va vous permettre de libérer vos ports USB pour brancher d’autres périphériques à la PS5. Cependant, il est seulement possible de recharger avec une prise, vous ne pourrez pas brancher la station à votre console.

Casque sans fil Pulse 3D, le casque parfait pour la PS5

Il existe de nombreux modèles de casques gaming sur le marché, mais le Pulse 3D est le casque officiel de la PS5. Il fonctionne en sans-fil et est équipé de deux microphones pour la partie communication. De plus, il embarque la technologie Tempest 3D AudioTech pour offrir la meilleure immersion possible. Il est très confortable même lors de longues sessions de jeu et avec une autonomie d’environ 10 heures, il est dans la moyenne, mais certains casques disposent de meilleures batteries.

D’ailleurs vous pouvez directement le recharger grâce à son câble USB-C. Il peut aussi fonctionner sur PS4 et ordinateur, ce qui peut toujours être utile. Et même son prix sous la barre des 100 euros est convenable pour ce type de produit.

À lire aussi : retrouvez ici notre guide d’achat des meilleurs casques gaming

Corsair MP600 Pro LPX (1To), le SSD au meilleur rapport qualité/prix

Comme vous le savez peut-être, il est possible d’ajouter un espace de stockage directement sur la PS5. Cette dernière est d’ailleurs équipée d’un emplacement SSD M.2. Actuellement de nombreux modèles fonctionnent sur la console de Sony, mais ici on va vous proposer un modèle avec un bon rapport qualité/prix, le Corsair MP 600 Pro XT. Il dispose d’une vitesse de lecture de 7100 Mo/s et d’une vitesse d’écriture de 5800 Mo/s, ce qui va vous garantir des temps de chargement très rapides. Et le dissipateur thermique est incorporé, élément essentiel pour un SSD. Si vous avez des difficultés à installer votre SSD, vous pouvez retrouver ici notre tutoriel.

On vous propose ici la version 1 To, mais ce SSD se décline aussi en 500 Go, 2 To et 4 To. Enfin ce modèle garantit une endurance de 1400 To d’écriture.

À lire aussi : retrouvez ici notre guide d’achat des meilleurs SSD M.2 NVMe

Télécommande multimédia PS5, pour laisser votre manette de côté

Comme tous les accessoires PS5, cette télécommande reprend un design similaire à celui de la console. C’est un modèle compact, optimisé pour un usage dans les menus PlayStation. Il n’y a que l’essentiel, pas de boutons avec des chiffres, juste de quoi gérer les applications, et le son. Elle fonctionne en infrarouge, et est disponible à un prix d’environ 30 euros. Ce n’est pas l’accessoire le plus essentiel, mais il permet d’utiliser sa machine de façon différente. Et si vous avez l’habitude d’utiliser Netflix via son application, cette télécommande va vous faciliter la vie.

Caméra HD Sony pour PS5, pour ceux qui veulent faire du streaming

On va tout de suite le dire, mais cette caméra pour PS5 ne va pas s’adresser à tout le monde. Si vous souhaitez faire du streaming, c’est un excellent accessoire. Pour les autres, elle relève plus du gadget. Elle est équipée de deux lentilles grand-angles avec une résolution de 1080p contre 720p pour la version PS4. On peut la placer à sa convenance, au dessus ou en dessous de son téléviseur et elle se branche à l’aide d’un câble USB à la console.

De plus, la manette DualSens possède un bouton « créer » qui permet d’accéder aux différentes fonctions de la caméra. Mais il est aussi possible de l’utiliser avec d’autres applications comme Zoom. Hélas, elle n’est pas compatible avec le PlaySation VR et n’apporte rien à votre expérience de jeu (pour le moment).

PlayStation VR2, le casque VR par Sony

Alors que le marché des casques VR continue de se développer, Sony a sorti un modèle spécifique à la PS5, le PlayStation VR2. En plus du casque, on retrouve les deux manettes PSVR2 Sense et une paire d’écouteurs intra-auriculaire. L’immersion est encore meilleure qu’avec la précédente version et les contrôles sont plus précis.

Le casque embarque un ventilateur qui va éviter d’avoir de la buée sur les lentilles et son fonctionnement reste silencieux. Si on peut lui reprocher son prix et son manque de jeux à la sortie, le catalogue devrait s’enrichir en 2023. D’ailleurs, le casque de Sony a eu du mal à se vendre depuis sa sortie le 22 février 2023. Cependant, il n’est pas toujours facile de le trouver chez les revendeurs spécialisés.

À lire aussi : retrouvez ici notre sélection des meilleurs jeux compatibles PlayStation VR2

